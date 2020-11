1-2. Antony dos Santos y Lisandro Martínez mantienen vivo al Ajax

EFE/EPA/Henning Bagger

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- Los goles de Dusan Tadic y Antony dos Santos en la primera parte y un muy buen partido del argentino Lisandro Martínez sirvieron al Ajax para ganar al Midtjylland (1-2) y mantenerse vivo en la Liga de Campeones.

La primera victoria del conjunto de Amsterdam en la máxima competición europea fue sufrida, con una primera parte rápida, frenética, de idas y venidas de dos equipos que rara vez rifaron la pelota. Los dos goles tempraneros del Ajax no provocaron que el Midtjylland bajase la cabeza y el conjunto danés metió uno en la primera parte.

La segunda mitad fue más tranquila, pues los hombres de Brian Priske fueron más imprecisos y el Ajax se hizo con el control del juego, consiguiendo mantener el 1-2 hasta el final. Erik ten Hag metió a Edson Álvarez en el minuto 60, en lo que fue el estreno del mexicano en la Liga de Campeones de esta temporada, mientras que Lisandro Martínez fue uno de los mejores de su equipo. El argentino no solo detuvo con firmeza más de un ataque del Midtjylland, sino que participó en la construcción de juego. El brasileño Dos Santos por su parte le dio dinamismo al ataque del Ajax y dejó muchos detalles de calidad.

La formación de 4-3-3 que la escuadra neerlandesa presentó en Dinamarca dio un vuelco respecto a lo esperado 24 horas antes, cuando se supo que hasta once jugadores estaban contagiados con covid-19. La mayoría de casos resultaron ser falsos positivos y Erik ten Hag alineó finalmente a hombres como el portero André Onana, el delantero Dusan Tadic y el centrocampista Ryan Gravenberch, los cuales no habían viajado ayer con la expedición inicial del equipo.

El campeón danés por su parte se queda prácticamente fuera de la Liga de Campeones, pues no suma ningún punto en los tres primeros partidos. Presentó un 4-2-3-1 con el portero Mikkel Andersen bajo los palos, pues Jesper Hansen, que ya fue baja ante el Liverpool, no estaba lo suficientemente en forma.

La defensa del Midtjylland salió totalmente dormida y el primer tanto del Ajax llegó a los 54 segundos. Jens-Lys Cajuste dejó que Dusan Tadic se colase casi hasta el área pequeña y se la pasó a Dos Santos, que esperaba al otro lado. El ex del Sao Paulo, a media vuelta y con la zurda, hizo un disparo raso que cogió al portero a contrapié y terminó en el fondo de la red.

El juego era vertical, con idas y venidas de ambos equipos, y la presión del Ajax hizo efecto provocando un segundo error no forzado del Midtjylland. En un ataque de los hombres de Ten Hag, Paulinho le cedió la pelota a Andersen con el pie, éste la recogió con las manos y el árbitro pitó libre indirecto al borde del área pequeña. Tadic no falló y la metió por el palo corto a pesar de que los daneses colocaron una barrera humana en la línea de gol.

Parecía que iba a ser un paseo para el Ajax, pues el dúo Tadic-Dos Santos metía miedo cada vez que se acercaba. Nada más lejos de la realidad. En un rápido ataque, Anders Dreyer se plantó delante de Martínez y Nicolás Tagliafico y su espléndido chut a la derecha hizo inútil la estirada de Onana.

El Midtjylland mereció igualar el marcador. Dreyer estuvo a punto de hacer el segundo en dos ocasiones, una de ellas clarísima, pero la primera la despejó el portero camerunés y la otra se fue fuera. Sviatchenko también lo intentó de cabeza sin éxito, en una jugada a balón parado.

Una conducción magistral del central Alexander Scholz, que avanzó decenas de metros driblando a jugadores del Ajax, terminó con un fuerte disparo de Awer Mabil en el 31 repelido otra vez por Onana.

El acoso y derribo de los hombres de Brian Priske no se tradujo en gol y, poco a poco, la defensa holandesa se recompuso. Perr Schuurs se mantuvo firme y Martínez detuvo potentes ataques de los locales con recuperaciones de pelota incluida. Gravenberch, una de las joyas de la cantera de Amsterdam, dejó detalles técnicos dignos de un par de repeticiones.

La entrada de Davy Klaassen tras el descanso le dio solidez al Ajax, que se puso el traje de campeón y recuperó la posesión del esférico. La lluvia hizo que el juego fuese aún más rápido a costa sobre todo de la precisión del Midtjylland. Lo intentaron sobre todo por la izquierda y con balones largos, pero sin llegar a crear un peligro real.

Ten Hag quitó del campo a Schuurs, que tenía una tarjeta amarilla y puso a Edson Álvarez, en los que fue el estreno del mexicano en la Liga de Campeones de esta temporada. El mexicano estuvo bien y se impuso en los duelos aéreos que disputó.

El VAR anuló por fuera de juego un precioso gol en el 67 de Dos Santos, precedido de un control digno de la escuela brasileña. Dreyer, el autor del tanto en la primera parte, estuvo totalmente diluido en la segunda y se fue al banquillo a quince minutos del final. Su sustituto, Bozhidar Kraev, tampoco apareció.

En los últimos minutos, Midtjylland se echó al monte con más corazón que cabeza y el Ajax se limitó a defender el resultado. Lo más cerca que estuvieron de igualar los daneses fue con un buen tiro libre de Evander que iba de dentro hacia afuera y Onana mandó a córner.

Con los resultados de esta noche, el Ajax empata con el Atalanta a cuatro puntos en el grupo D, el Liverpool se desmarca como líder con nueve y el Midtjylland se queda colista con cero puntos.

El conjunto danés se despide casi definitivamente de sus posibilidades de sorprender y clasificarse para los octavos de final y luchará por conseguir el tercer puesto en la fase de grupos, que da acceso a la Liga Europa.

- Ficha técnica:

1 - Midtjylland: Andersen; Paulinho, Scholz, Sviatchenko, Andersson (Cools, m.64) ; Cajuste (Evander, m.81), Onyeka; Mabil, Sisto, Dreyer (Kraev, m.75); Kaba (Vibe, m.81).

2 - Ajax: Onana; Tagliafico, Blind, Schuurs (Álvarez, m.60), Mazraoui (Klaiber, m. 77); Gravenberch, Martínez, Ekkelenkamp (Klaassen, m. 46); Promes, Tadic, Antony dos Santos (Traoré, m.90).

Goles: 0-1, m.1: Antony dos Santos. 0-2, m. 13: Dusan Tadic. 1-2, m.18: Dreyer.

Árbitro: el escocés Bobby Madden mostró tarjeta amarilla a Vibe, del Midtjylland, y a Schuurs por parte del Ajax.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del grupo D de la Liga de Campeones jugado en el Arena Herning, en la ciudad danesa de Herning. Los futbolistas del Ajax jugaron con un crespón negro en el brazo en homenaje al ayudante de Johan Cruyff Tonny Bruins, que falleció el pasado lunes a los 73 años.

David Morales Urbaneja