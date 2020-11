Universidad Católica vuelve a liderar en Chile con un partido pendiente

Vista de jugadores de la Universidad Católica de Chile. EFE/Gabriel Aponte/Archivo

Santiago de Chile, 1 nov (EFE).- Universidad Católica goleó por 3-0 a Deportes La Serena en la decimoséptima fecha del fútbol chileno y volvió a la cima del torneo con 36 puntos, con un partido pendiente y 10 goles de diferencia con su escolta.

Con goles de Puch y Lezcano, los cruzados se impusieron sin problemas antes los colistas del campeonato y se preparan para su próximo encuentro internacional por la segunda fase de la Copa Sudamericana, en una programación que conlleva alta exigencia física y cuidado para prevenir lesiones.

El partido entre el Palestino y Universidad Católica no se jugó por el compromiso de los cruzados en la finiquitada fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo del que resultaron eliminados.

La Asociación Nacional del Fútbol Chileno reprogramó este encuentro para el domingo 8 de noviembre.

También con 36 puntos, Unión La Calera quedó en segunda posición por diferencia de goles, tras caer por 3-1 frente a Antofagasta y terminar con una racha de cinco partidos sin conocer derrotas.

Los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda, que han hecho un sólido campeonato hasta ahora, quedaron complicados luego del accidentado partido ante los pumas, con Leiva lesionado y las expulsiones de Seymour y Castellani, mermando un medio campo clave en su campaña por el título.

Por su parte, Antofagasta continua su regularidad y busca meterse en los primeros lugares, ubicándose en el cuarto lugar con 30 unidades.

El tercer lugar lo ocupa Unión Española, que con 36 puntos y un gol menos que los caleranos, no pudo hacerse con el liderazgo del torneo ante Coquimbo Unido.

Hispánicos y piratas empataron 1-1, con una aparición determinante de la joven revelación Carlos Palacios y una rápida respuesta de Felipe Villagrán a los 97 minutos.

Complicada quedó la Universidad de Chile tras la derrota ante la U. de Concepción por la mínima, resultado que implicó la salida de Hernán Caputto como entrenador de los azules por la baja competitividad demostrada en los partidos clave.

El equipo universitario ha logrado un triunfo de sus últimos seis encuentros y, por ahora, no ha confirmado un reemplazante para Caputto en la banca del primer equipo.

Colo Colo volvió a caer por 2-0 ante Deportes Iquique y se mantiene en el penúltimo lugar con tan solo 11 puntos.

Los albos no ganan como locales desde enero y enfrentan una crisis profunda al interior del club.

El Campeonato Nacional 2020 entra en su segunda ronda y los equipos buscan refuerzos de cara a las 17 fechas restantes para definir cuál se llevará la próxima estrella.