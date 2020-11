Toronto FC vence 2-1 a Inter Miami 2-1 y lo deja al borde del abismo en la MLS

Con goles de Ayo Akinola y Alejandro Pozuelo, el Toronto FC venció este domingo al Inter Miami por 2-1 y lo dejó casi sin posibilidades de acceder a los playoffs de la liga estadounidense de fútbol (MLS) de 2020.

El estadounidense de origen canadiense Akinola marcó al minuto 55 con un derechazo desde el centro del área tras asistencia de Patrick Mullins, para empatar el partido. Y al minuto 84, de penal, el español Pozuelo le dio la victoria al equipo canadiense.

Inter Miami había abierto el marcador por intermedio del francés Blaise Matuidi, al minuto 42, con un zurdazo justo al palo izquierdo.

El equipo canadiense empató a Philadelphia Union en la cima de la Conferencia Este, con 44 puntos.

Por su parte, el Inter Miami cae a la duodécima posición y deberá ganar a Cincinnati y esperar los resultados de los otros partidos para intentar meterse a zona de playoffs en la última jornada, por lo que el panorama del conjunto dirigido por el uruguayo Diego Alsonso asoma complicado.

Previamente, el Columbus Crew venció 2-1 al Philadelphia Union con un gol decisivo del húngaro Krisztian Nemeth al minuto 84.

Solo segundos después de ingresar al partido como sustituto de Gyasi Zardes, Nemeth logró su tanto con un remate de derecha en la primera pelota que tocaba en el partido.

El Crew mejoró al tercer puesto en la Conferencia Este con balance de 11-5-5. La marca de Phiiladelphia se quedó ahora en 13-4 con cinco empates.

El mediocampista brasileño Artur anotó a los 37 minutos, disparando a la esquina inferior izquierda para darle a Columbus la ventaja 1-0.

El centrocampista holandés Jamiro Monteiro anotó el gol del empate para el Unión de penal a los 57 minutos.

En otros resultados, Atlanta a Cincinnati 2-0; New York City a Red Bulls New York 5-2; Orlando City a Montreal Impact 1-0 y New England Revolution a DC United 4-3.

El partido entre el San José Earthquakes y Los Angeles FC fue pospuesto por precaución, tras detectarse en la semana casos de coronavirus en el equipo angelino.

Además, la MLS canceló el partido dominical Sporting Kansas City-Minnesota United, después de confirmar un caso positivo el miércoles pasado.

Como se confirmó a principios de esta semana, varios clubes terminarán la temporada sin jugar los 23 partidos programados debido a las interrupciones a causa de la pandemia.

