Tenis.-AMP.- Tenis.- Nadal debutará con Feliciano López en París y Davidovich sorprende a Kachanov

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El tenista español Feliciano López será el primer rival de Rafa Nadal, número dos del mundo, en el debut del balear en el Masters 1.000 de París, después de vencer este lunes al serbio Filip Krajinovic (7-6(11), 6-1) en primera ronda del torneo francés, mientras que Alejandro Davidovich sorprendió al ruso Karen Kachanov y Pablo Carreño también superó su debut ante el francés Hugo Gaston.



El toledano, número 64 del ranking ATP, se adelantó 3-0 en el set inicial, pero una rotura del balcánico en el quinto juego forzó un 'tie-break' agónico, en el que el español se impuso después de 24 minipuntos jugados.



Ya en la segunda manga, Feliciano firmó otros dos 'breaks' que le valieron para cerrar el encuentro en menos de una hora y media. Ahora, se enfrentará este miércoles a Nadal, que disputará su primer partido después de ganar el mes pasado su decimotercer título de Roland Garros.



Por su parte, Alejandro Davidovich, clasificado desde la fase previa, dio una de las grandes sorpresas de la primera ronda al eliminar en tres sets (6-3, 2-6, 6-2) al ruso Karen Kachanov, campeón del torneo en 2018 ante Novak Djokovic y undécimo favorito.



El malagueño empezó muy sólido, con un primer set donde tuvo bolas de rotura en todos los saques de su rival, que lo acabó cediendo en el sexto juego, ventaja que no dejó escapar el español. Sin embargo, el moscovita reaccionó y forzó el tercer parcial tras llevarse los últimos cuatro juegos, pero Davidovich mantuvo la calma y un 'break' nada más iniciarse la manga definitiva le permitió jugar más tranquilo y sacar su billete para una segunda ronda con el local Benjamin Bonzi.



Además, también se estrenó con triunfo Pablo Carreño. El asturiano, noveno favorito, no dio demasiadas opciones al francés Hugo Gaston, al que batió en dos sets por 6-3, 6-2, para citarse con el alemán Jan-Lennard Struff.



Por el contrario, la jornada dejó también la eliminación del catalán Albert Ramos, que no pudo con el tenista estadounidense Marcos Giron, clasificado desde la previa y ganador de un duelo a tres mangas (6-3, 4-6, 6-1).