Sudán.- EEUU confirma consultas en la ONU para la retirada de sanciones internacionales contra Sudán

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha confirmado la existencia de consultas en Naciones Unidas de cara a la retirada de las sanciones internacionales impuestas contra Sudán, tras el anuncio sobre la retirada del país de la lista de países patrocinadores del terrorismo y el acuerdo para que Jartum normalice sus relaciones diplomáticas con Israel.



"En reconocimiento de los pasos importantes que ha dado el Gobierno sudanés hacia la paz en las zonas en conflicto, Estados Unidos está comprometido a trabajar con el Gobierno y nuestros socios internacionales para identificar las circunstancias que derivarían en la retirada de las sanciones relacionadas con el conflicto en Darfur", ha señalado.



Así, ha resaltado que la intención es que las medidas punitivas sean retiradas "lo antes posible" y ha resaltado que "se han iniciado las consultas en la ONU con este objetivo en mente", según un comunicado publicado por el Departamento a través de su página web.



Pompeo ha resaltado que "si bien queda más por hacer, Estados Unidos aplaude los progresos dramáticos que el Gobierno de transición ha hecho hacia la libertad, la paz y la justicia para el pueblo sudanés", al tiempo que ha destacado la "valiente decisión" de Jartum de normalizar sus relaciones con Israel.



"Reconocemos las mejoras significativas que el Gobierno de transición ha realizado para hacer avanzar los Derechos Humanos y aplaudimos sus esfuerzos para lograr la paz en Darfur y otras zonas en conflicto", ha manifestado Pompeo, quien ha dicho que la decisión del presidente, Donald Trump, de retirar a Sudán de la lista de patrocinadores del terrorismo "refleja los esfuerzos del Gobierno de transición encabezado por civiles para garantizar que no hay apoyo a los actos de terrorismo internacional".



El Ejecutivo de transición de Sudán firmó el 3 de octubre un acuerdo de paz con el Frente Revolucionario de Sudán (RSF), una coalición que agrupa a varios grupos rebeldes. Sin embargo, no incluye a la facción del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán que encabeza Abdulaziz al Hilu (SPLM-N Al Hilu) ni a la del Movimiento de Liberación de Sudán de Abdeluahid el Nur (SLM-AW).



PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA NACIONAL



Por otra parte, ha confirmado que la declaración de emergencia nacional respecto a Sudán, decretada por primera vez en 1997, ha sido prorrogada, lo que mantiene las sanciones impuestas por Washington contra ciertos políticos sudaneses.



"Sin embargo, no refleja negativamente sobre la mejora de las relaciones bilaterales con Sudán o las medidas del Gobierno de transición y no tiene impacto alguno sobre los procedimientos para la retirada de Sudán de la lista de patrocinadores del terrorismo", ha argumentado. "Estados Unidos está decidido a construir una alianza estratégica con Sudán y a reforzar nuestro apoyo al pueblo sudanés", ha remachado.



El presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdelfatá al Burhan, señaló la semana pasada que el acuerdo para normalizar relaciones con Israel era parte de las medidas necesarias para que Estados Unidos retirara a Jartum de la lista de patrocinadores del terrorismo.



El acuerdo entre Sudán e Israel fue anunciado el 23 de octubre, días después de que Trump anunciara que el país africano será sacado de la lista de países patrocinadores del terrorismo tras el pago de compensaciones por valor de más de 500 millones de dólares por varios.



Sudán anunció en febrero un acuerdo con las familias de los marines muertos en un atentado perpetrado en 2000 por Al Qaeda contra el destructor 'USS Cole' frente a las costas de Yemen. El nuevo acuerdo satisfaría a las víctimas de los atentados perpetrados en 1998 contra las embajadas estadounidenses en Nairobi, Kenia, y Dar es Salaam, Tanzania.