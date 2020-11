Sao Paulo golea al Flamengo y le impide asumir el liderato

En la imagen, el jugador Brenner de Sao Paulo. EFE/Fernando Bizerra/Archivo

Río de Janeiro, 1 nov (EFE).- El Flamengo, bajo la dirección del español Domenèc Torrent, desperdició este domingo la oportunidad de asumir el liderato del Campeonato Brasileño al caer goleado por 1-4 por el Sao Paulo en el Maracaná de Río de Janeiro.

Con la derrota del Flamengo, el "colorado" de Porto Alegre se mantiene temporalmente en el liderato por mejor diferencia de goles, con 35 puntos, los mismos que el club carioca, a la espera del encuentro que tendrá el Atlético Mineiro con el Palmeiras este lunes festivo por la decimonovena jornada del torneo.

Pedro abrió el marcador para el Flamengo a los cinco minutos del encuentro con un golazo que anotó en solitario, una felicidad que le derrumbó Tche Tche, tan solo unos minutos después, con un tiro a la esquina del arco que dejó quieto al arquero Hugo Souza.

Tras el empate, la ventaja de remontada para el club paulista llegó al final del primer tiempo con un gol de Brenner.

De ahí en adelante el equipo dirigido por el técnico Fernando Diniz amplió el marcador. Primero con la anotación que hizo Reinaldo al cobrar un penalti al comienzo del segundo tiempo y luego con un golazo de Luciano en el minuto 81.

La estrella del partido fue Dani Alves, el excapitán de la selección brasileña que venía siendo criticado en el Sao Paulo. El centrocampista brilló por la creación de jugadas ofensivas, aunque ganó su tercera amarilla por lo que no podrá disputar el próximo encuentro con el Goiás.

El Flamengo, que no consigue ganarle al Sao Paulo desde hace tres años, presionó en el primer tiempo, en el que además de Pedro, destacaron Bruno Henrique y Everton Ribeiro y el desgaste del complementario lo acentuó Souza quien se vio perdido en el arco.

El club más popular de Brasil y vigente campeón de la Libertadores aprovechó el encuentro para rendir un homenaje al fallecido actor escocés Sean Connery, que interpretó al famoso agente 007, número que fue estampado exclusivamente para el partido de este domingo en la camiseta de Everton Ribeiro.

En otro partido de la jornada, el Sport Recife venció por 1-0 al Athletico Paranaense con un gol de Tiago Neves, en un compromiso que brilló por la falta de creatividad de ambos equipos.

Tras el triunfo del Sport Recife, el primero después de cinco jornadas, ahora suma 22 puntos y se mantiene en la duodécima plaza, mientras que el Paranaense, con 17 enteros, cae a la decimonovena casilla.

En el encuentro entre el Santos y el Bahía, el "Peixe" goleó por 3-1 a los dirigidos por Manu Menezes que no dieron la talla en el estadio Vila Belmiro.

Madson abrió el marcador a los 9 minutos, tras una ofensiva que aprovechó los espacios del Bahía. Al minuto 25 el "Peixe" ganó ventaja con una anotación del delantero Marinho.

Dos minutos después el Bahía descontó con un gol de Daniel, pero en el minuto 36 Santos amplió la ventaja definitiva con un cobro de tiro de libre de Jobson.

Con el resultado Santos sumó 30 puntos y se mantuvo en la sexta posición mientras que el Bahía, con 19 enteros cayó a la decimaquinta plaza.

En el último partido del domingo, el Vasco da Gama y el Goiás empataron 1-1 en el estadio Serrainha de Goiania.

En su reestreno tras diez años apartado de las canchas, Leo Matos abrió el marcador a los 16 minutos del partido, una ventaja que el equipo cruzmaltino sostuvo hasta el comienzo del segundo tiempo cuando el centrocampista Shaylon consiguió el empate para el Goiás en el minuto 56.

Con el empate, el Vasco suma 19 enteros y sube una posición a la decimosexta plaza y el Goiás, con 12 puntos, se mantiene en la última posición de la tabla.