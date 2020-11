Sanciones para los alumnos franceses que saboteen el homenaje a Samuel Paty

Los alumnos que saboteen el homenaje que se ha programado este lunes al profesor Samuel Paty, asesinado por un joven yihadista checheno el 16 de octubre por haber mostrado las caricaturas de Mahoma, serán sancionados. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

París, 2 nov (EFE).- Los alumnos que saboteen el homenaje que se ha programado este lunes al profesor Samuel Paty, asesinado por un joven yihadista checheno el 16 de octubre por haber mostrado las caricaturas de Mahoma, serán sancionados.

El mensaje lo subrayó esta mañana el ministro de Educación, Jean-Michel Blanquer, que en una entrevista a la emisora de radio "France Inter" insistió en que "todo el mundo está advertido, también los alumnos".

Afirmó que "no se aceptará" que se repita la contestación que hubo en muchos colegios en los minutos de silencio y los homenajes que se organizaron en enero de 2015 tras el ataque terrorista contra la redacción de "Charlie Hebdo", que también estuvo motivado por las caricaturas de Mahoma.

Blanquer recordó que las sanciones están contempladas en el reglamento y que las familias de los alumnos podrían ser convocadas.

Para la vuelta del colegio este lunes de los 12 millones de alumnos que han finalizado las dos semanas de vacaciones de otoño, se ha organizado por la mañana un minuto de silencio en recuerdo de Samuel Paty, así como la lectura de una famosa carta del escritor Albert Camus a un profesor suyo cuando se le concedió el Premio Nobel.

Además, habrá una "secuencia pedagógica" relacionada con el ataque yihadista del 16 de octubre para hablar a los alumnos de la libertad de expresión y del derecho a criticar y a blasfemar que está garantizado en Francia.

Blanquer, que estará presente esta mañana con el primer ministro, Jean Castex, en el colegio de Conflans Saint Honorine en la que enseñaba Samuel Paty, confirmó que se está reforzando la seguridad en los centros escolares tras los últimos atentados en Francia.

El ministro de Interior, Gérald Darmanin, puntualizó en otra entrevista al canal "BFMTV" que "no hay amenazas selectivas contra los centros escolares", pero que el riesgo ha aumentado en las últimas semanas y "puede haber atentados terroristas en cualquier lugar" dell territorio nacional".

Francia aumentó su nivel de alerta al máximo previsto la semana pasada tras el atentado islamista del jueves contra una iglesia de Niza en que tres personas fueron asesinadas.

En previsión de esta vuelta particular a las clases, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha colgado varios mensajes en las redes sociales dirigidas a los alumnos, en los que les pide que hablen de lo que ocurrido con el asesinato del profesor y "de lo que nos une".

"Porque ser 'francés' no es solo vivir en Francia. Son también derechos y deberes. Es vivir plenamente nuestro lema: ¡libertad, igualdad, fraternidad!", ha escrito Macron en Spanchat.

"El proyecto del terrorismo -añade- es fabricar odio, ponernos unos contra otros, generar miedo. Nosotros le oponemos el amor, el respeto y la libertad".