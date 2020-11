R.Unido.- Farage anuncia que rebautizará el Partido del Brexit y centrará su esfuerzo en combatir los confinamientos

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El histórico político británico Nigel Farage ha anunciado este lunes sus planes de cambiar el nombre al Partido del Brexit para rebautizarlo como Reform UK y centrar sus esfuerzos ahora en oponerse a las medidas de confinamiento dictadas en el marco de la pandemia de coronavirus.



Farage, quien en su momento lideró la campaña para la salida de su país de la UE al frente del Partido para la Independencia de Reino Unido (UKIP), posteriormente fundó el Partido del Brexit, con el que obtuvo 29 escaños en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, convirtiéndose en la principal fuerza británica en la cámara, que abandonó en marzo. Sin embargo, la formación no cuenta con representación en la Cámara de los Comunes.



En un correo electrónico enviado a sus partidarios por él y el presidente del partido, Richard Tice, han explicado que tras haber conseguido "rescatar el Brexit" y aunque seguirán de cerca al primer ministro, Boris Johnson, "para asegurarnos de que no nos venda" en la negociación del acuerdo comercial con la UE, consideran que ha llegado el momento de "aplicar nuestra energía y recursos a otras cuestiones acuciantes a las que se enfrenta el país".



Por ello, según informa la BBC, han pedido a la Comisión Electoral que cambie el nombre del partido por el de Reform UK (Reforma Reino Unido). "El Gobierno se ha escondido en un hoyo (con la pandemia) y en lugar de admitir sus errores, sigue cavando", han lamentado ambos dirigentes.



"El nuevo confinamiento nacional tendrá como resultado más años de vida perdidos de los que espera salvar, ya que pacientes con cáncer, enfermedades cardíacas, pulmonares y otras están viendo sus tratamientos aplazados o cancelados de nuevo", han denunciado, subrayando que "los suicidios están aumentando y negocios y empleos están siendo destruidos".



Así las cosas, apuestan por medidas mucho más focalizadas en las personas mayores y los grupos más vulnerables. "El resto de la población debería, con simples medidas de higiene y una dosis de sentido común, seguir con su vida", han sostenido. "De este modo generaríamos inmunidad en la población", han agregado, defendiendo que "debemos aprender a vivir con el virus, no escondernos por miedo a él".



"Ahora hay una elección política sobre el confinamiento y esperamos a ver un verdadero Brexit", ha escrito Farage en su Twitter, defendiendo que "más allá de eso, todo nuestro sistema de gobierno no está funcionando y necesita una reforma global".



Farage y Tice han publicado un artículo de opinión en 'The Telegraph' en el que explican su decisión. "La cuestión más acuciante es la lamentable respuesta del Gobierno al coronavirus", han sostenido.



Según ambos, "los ministros han perdido el contacto con una nación dividida entre los aterrorizados y los furiosos". En este sentido, han considerado que "el debate sobre cómo responder a la COVID-19 se ha vuelto incluso más tóxico que sobre el Brexit".