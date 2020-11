Recuerdan en El Salvador a desaparecidos por el Ejército durante la guerra civil

Fotografía de un cartel con los desaparecidos a manos de las fuerzas estatales durante la guerra civil (1980-1992), hoy en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 2 nov (EFE).- Decenas de personas recordaron este lunes en la capital salvadoreña a sus familiares desaparecidos a manos de las fuerzas estatales durante la guerra civil (1980-1992) con arreglos florales y una concentración frente a un cuartel en San Salvador.

Los miembros de la organización Salvadoreños Construyendo Memoria se reunieron frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada, donde prepararon un altar con flores, compartieron canciones y gritaron consignas por sus familiares desaparecidos en el marco del Día de los Difuntos.

También protestaron por el bloqueó del Ejército a una serie de inspecciones militares en sus archivos ordenadas en la causa penal por la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981).

"Queremos honrar a nuestros desaparecidos, masacrados y demás, y queremos honrarlos con el cuerpo lleno de alegría", porque "no queremos las lógicas de odio, de terror, de militarismo", dijo a Efe Amanda Castro, miembro de la referida organización y cuyos padres fueron desaparecidos.

Añadió que "si no se reconoce, si no se trasciende de la impunidad, la violencia va a seguir marcando a El Salvador".

Relató que su padre fue desaparecido en agosto de 1981 y su madre en febrero de 1982, cuando era una bebé por lo que "esa violencia, ese terror se te queda marcado en el cuerpo".

La guerra civil salvadoreña se cobró la vida de unas 75.000 personas y dejó entre 8.000 y 10.000 desaparecidos, de acuerdo con datos oficiales y de organizaciones sociales.

Señaló, frente a la negativa del Ejército de abrir sus archivos, que el Gobierno de Nayib Bukele "sigue protegiendo a criminales de guerra" y "manda un mensaje de no querer brindarle la verdad al pueblo salvadoreño y a las víctimas".

DÍA DE LOS DIFUNTOS ATÍPICO

Las medidas sanitarias por la pandemia de la covid-19 marcaron el Día de los Difuntos en El Salvador, donde los cementerios no se vieron repletos de personas visitando las tumbas de sus familiares y el comercio informal también fue golpeado.

En el principal campo santo de San Salvador, conocido como La Bermeja, los visitantes hacían largas filas para poder ingresar a colocar ofrendas florales bajo protocolos de seguridad sanitaria, como el uso obligatorio de mascarilla.

Solo podían mantenerse por un máximo de 45 minutos para permitir el ingreso de más personas y, según pudo constatar Efe, la zona para las inhumaciones de víctimas de la covid-19 permaneció acordonada.

Los dolientes entregaban sus arreglos florales a un empleado del cementerio, quien lo trasladada hasta las tumbas con pequeñas lápidas.

Los vendedores de flores, guirnaldas y de comida típica de la conmemoración también llegaron en menor número a las cercanías del cementerio, respecto a años anteriores.

El Salvador registra 34.015 casos confirmados de la covid-19, de los que 983 fallecieron, 29.788 superaron la enfermedad y 3.244 se mantienen "activos".

La cifra de fallecidos por el coronavirus de las alcaldías es de 1.628, al menos hasta inicios de octubre, mientras que las inhumaciones con sospecha sumaron 3.268 y 1.185 entierros se dieron con diagnóstico de neumonía atípica.