Pozuelo pone de nuevo líder al Toronto FC y aleja al Inter Miami de playoffs

En la imagen, Alejandro Pozuelo de Toronto FC. EFE/Stephen Brashear/Archivo

Houston (EE.UU.), 1 nov (EFE).- El centrocampista español Alejandro Pozuelo fue de nuevo el jugador clave del Toronto FC tras marcar el gol de penalti que le dio este domingo la victoria por 2-1 frente al Inter Miami en partido correspondiente a la Semana 22 de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos.

El triunfo permitió al Toronto FC volver al camino ganador tras haber sufrido dos derrotas consecutivas y recuperar el liderato de la Conferencia Este que comparte con el Union de Filadelfia que sufrió la derrota por 2-1 como visitante frente al Columbus Crew.

Ahora ambos equipos llegan a la última semana de competición, programada para el próximo domingo, con 44 puntos cada uno.

Filadelfia jugará como local ante el Revolution de Nueva Inglaterra y el Toronto FC se enfrentará de visitante a los Red Bulls de Nueva York.

Mientras que el Crew, con 38 puntos, al igual que el Orlando City SC, que también ganó este domingo de visitante por 0-1 al Impact de Montreal, se enfrentarán el miércoles en partido atrasado que puede definir el tercer puesto de la clasificación en la Conferencia Este.

El New York City FC, que goleó 5-2 a los Red Bulls, tuvo como gran figura al delantero argentino Valentín Castellanos que logró un "hat trick", y se aseguró el quinto puesto de la clasificación con 36 puntos (11-3-8).

El Revolution remontó dos veces el marcador y al final derrotó 4-3 al DC United, gracias al doblete del delantero Teal Bunbury, que fue el autor de los dos últimos goles del equipo de Nueva Inglaterra, que ahora ocupa el sexto puesto en la Conferencia Este con marca de 32 puntos (8-8-6).

El Nashville SC, que el sábado empató a 1-1 con el Fire de Chicago, ascendió al séptimo puesto (29 puntos), pero todavía tiene dos partidos por disputar, que le podría permitir ascender hasta el sexto y quedar exento del partido eliminación de playoffs.

Mientras que los Red Bulls bajaron al octavo puesto, y aunque ya tienen asegurado el pase a los playoffs, deberán disputar también el partido de eliminación entre los cuatro últimos equipos de los 10 que van a clasificar en la Conferencia Este.

Con ocho puestos ya asegurados, solamente quedan abiertos y sin definir el noveno y décimo, por los que luchan Montreal (23 puntos, 9), Chicago (22 puntos, 10), Atlanta United (22 puntos, 11), Inter Miami (21 puntos, 12) y D.C.United (21 puntos, 13).

El Fire es el que mejor colocado se encuentra dado que todavía tiene que disputar dos partidos por uno del resto de los cuatro equipos que luchan por los dos puestos.

El triunfo por 2-0 del Atlanta United frente al FC Cincinnati, que ya está eliminado de los playoffs, le dio la posibilidad de seguir en la lucha por estar en la postemporada.

Dentro de la Conferencia Oeste, el triunfo de los Timbers de Portland por 1-0, gol marcado por el colombiano Yimmi Chará (m.61), frente a los Whitecaps de Vancouver les permitió recuperar el liderato (38 puntos, 11-5-5) después que los Sounders FC perdieron de visitantes por 3-1 frente a los Rapids de Colorado.

Mientras que el Sporting Kansas City no pudo jugar su partido contra el Minnesota United debido a varios casos de contagio del COVID-19 y dado que no habrá ya fechas disponibles hasta el próximo domingo, cuando se jugará la última semana de competición regular, la MLS decidió cancelarlo.

La cancelación le costó al Sporting Kansas City bajar al segundo puesto con 36 puntos (11-3-6), mientras que los Sounders FC (35, 10-5, 6) son terceros.

Los Earthquakes de San José y el LAFC tampoco pudieron disputar su partido debido a casos del COVID-19, pero ambos ya tienen asegurados el pase a los playoffs.

El equipo angelino es quinto tras el Minnesota United, cuarto, al que le quedan dos partidos por disputar y el de San Jose es octavo y tendrá que asegurar su pase en la última jornada, al igual que los Rapids.

Algo que si hizo el FC Dallas con su empate a 1-1 frente al Nashville SC y que le dejó con marca de 31 puntos (8-7-5) y en el sexto lugar.

El Galaxy, tras el despido el lunes del argentino Guillermo Barros Schelotto como su entrenador, debutó bajo la dirección de Dominic Kinnear, que ocupó su puesto de forma interina, y venció 2-1 al Real Salt Lake, gracias a los goles del costarricense Giancarlo González y el argentino Cristian Pavón.

El gol del honor del Real Salt Lake lo consiguió el delantero hondureño Douglas Martínez.

La victoria permite al Galaxy (21 puntos) seguir en la lucha por un puesto en los playoffs al quedarle dos partidos por disputar.

La tabla de máximos goleadores se mantuvo sin cambios en los primeros lugares con el delantero uruguayo Diego Rossi (LAFC) de líder (13 tantos), seguido por el estadounidense Gyasi Zardes (Colombus, 11) y el peruano Raúl Ruidiaz (Seattle, 10).