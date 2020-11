Portaltic.-WhatsApp detalla cómo funcionarán los mensajes que desaparecen antes de su lanzamiento

MADRID, 2 (Portaltic/EP)



La aplicación de mensajería WhatsApp ha detallado cómo será el funcionamiento de la característica de mensajes que desaparecen, antes de su lanzamiento, y ha adelantado que los contenidos se eliminarán después de siete días y que llegará tanto a grupos como chats individuales.



Los mensajes que desaparecen se llevan probando en WhatsApp desde el año pasado, y las betas de la app habían dado a entender que esta característica llegaría solamente a los grupos, pero no a las conversaciones individuales.



No obstante, WhatsApp ha publicado ahora su documento de soporte sobre los mensajes que se autodestruyen, en el que desmiente la información previa y asegura que esta función llegará tanto a los chats de grupo, donde solo los administradores pueden habilitarlos, como a los individuales, donde pueden elegirlo ambos usuarios.



Los mensajes que desaparecen son una característica que pueden activar las personas que lo deseen en los ajustes de WhatsApp, en el apartado de 'Uso de datos y almacenamiento'.



Una vez habilitados, los mensajes se eliminan por sí solos después de siete días, tanto si el receptor los ha abierto como si no. Sin embargo, los mensajes pueden seguir apareciendo tanto en vista previa en notificaciones como en las respuestas con cita.



Sin embargo, esta medida no afecta a los contenidos enviados antes de modificar la configuración ni a los mensajes que se reenvían a otros grupos en los que los mensajes no desaparecen. Los mensajes que desaparecen pueden guardarse en las copias de seguridad, pero pasada su duración, se eliminan al restaurarse los chats.



En el caso de las imágenes, esta opción eliminará también fotografías y vídeos guardados en la aplicación, pero no destruirá los contenidos almacenados en el dispositivo, por ejemplo, en el caso de las personas que tengan configurada la descarga automática de archivos.



WhatsApp ha recomendado utilizar esta configuración solamente con usuarios en los que se confía, ya que es posible guardar capturas de pantalla, copiarlo o tomar una foto del dispositivo.



La nueva función podrá usarse en WhatsApp en sus versiones para móviles Android, iOS, KaiOS y en su variante para navegadores web y escritorio.