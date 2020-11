PNUD: Honduras tiene la oportunidad de avanzar hacia la conectividad tras la covid-19

El director regional para América Latina y el Caribe del PNUD, el mexicano Luis Felipe López-Calva. EFE/José Méndez/Archivo

Tegucigalpa, 2 nov (EFE).- La crisis de la covid-19 puede ser una "oportunidad" para que Honduras avance hacia la conectividad para mejorar la educación, la salud y la transparencia, dijo el director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para América Latina y el Caribe, Luis Felipe López-Calva.

Honduras requiere "fuertes inversiones en el área digital, estamos insistiendo en la importancia de la expansión de la conectividad porque tiene impacto sobre la educación, la salud, la transparencia del ejercicio público y la inclusión financiera", dijo López-Calva en una entrevista con Efe, vía zoom.

Aseguró que la conectividad y la digitalización son mecanismos "muy importantes" para que la población más pobre tenga mayores ingresos y mejores condiciones de vida.

En su opinión, Honduras tendrá este año una "fuerte contracción" económica, entre el 7 % y 8 % de su producto interno bruto (PIB), pero podría registrar "una recuperación importante" en 2021, por lo que pidió al país "tener esperanza".

"Creemos que es una oportunidad también y por eso estamos trabajando cerca con el Gobierno, para que esa reactivación sea con mayor seguridad desde el punto de vista sanitario, pero también que sea una recuperación eventualmente en sectores de mayor sostenibilidad ambiental", explicó.

López-Calva señaló que Honduras debe esperar "una recuperación relativamente rápida, pero coexistiendo con la pandemia", por lo que insistió en que "esa recuperación tiene que darse con estándares de seguridad altos para evitar los contagios y proteger la vida humana".

HONDURAS REQUIERE APOYO INTERNACIONAL FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA

El espacio fiscal, el apoyo de los organismos internacionales y la capacidad del Gobierno para generar recursos para responder ante la pandemia son factores claves para que Honduras aproveche la crisis de manera positiva, agregó.

"Las economías van a salir de esta crisis con mayor debilidad fiscal y mayor endeudamiento, es importante que Honduras tenga el apoyo internacional para poder salir de esto protegida fiscalmente en términos de endeudamiento", enfatizó.

El delegado del organismo internacional para Latinoamérica señaló además que Honduras necesita fortalecer su capacitad institucional para implementar las respuestas, algo en lo que el PNUD está apoyando al país, aunque es una "responsabilidad fundamentalmente del Estado".

ALTO COSTO ECONÓMICO DE LA PANDEMIA

El país centroamericano debe buscar medidas para reactivar la economía, pero sin desatender la situación sanitaria, enfatizó.

"Tenemos que generar actividad económica, el costo económico de la pandemia ha sido muy alto, lo que estamos tratando de hacer es cómo recuperar la actividad económica, pero con estándares de seguridad" para evitar rebrotes del virus, explicó López-Calva.

La mayor parte del territorio hondureño se mantiene desde el pasado 28 de septiembre en la fase dos de la reapertura económica gradual y progresiva.

La enfermedad es transmitida por las personas, por lo tanto, "el elemento central para controlar la pandemia tiene que ver como cambiamos ciertos comportamientos individuales y, para eso, requerimos proveer información y los medios para que las personas puedan subsistir", enfatizó.

FORTALECER PROGRAMAS SOCIALES

López-Calva abogó por el fortalecimiento de programas de transferencias monetarias y de alimentos para apoyar a la población más vulnerable ante los efectos de la crisis por la pandemia.

Con la crisis de la covid-19 muchas personas en Honduras se han quedado sin empleo, por lo que es necesario que ellas sean incluidas como beneficiarias de bonos sociales, añadió.

"Todo va depender de la capacidad fiscal de los gobiernos, obviamente no es ilimitada, los Gobiernos ya entraron a esta pandemia con algunas presiones fiscales, no pueden expandir de manera indefinida estos programas, entonces dependerá de su capacidad de implementación, en la que estamos apoyando", explicó.

El delegado del organismo internacional para Latinoamérica insistió en la importancia de que los programas sociales se ejecuten "con mucha transparencia" y que quede claro porque no los recibirán toda la población.

PROCESO ELECTORAL, UNA OPORTUNIDAD

Honduras, además de otros países de la región, sufre un proceso de "contracción económica, un eventual riesgo de salud y un descontento social", por lo que el funcionario del PNUD considera que las elecciones de 2021 pueden ser una oportunidad para "reconducir el diálogo público en una forma constructiva".

"Es muy natural que la gente este frustrada por la situación económica, de salud y la social, hay que decir que Latinoamérica no entró a esta crisis en una situación en la que no había descontento social, entró con niveles de confianza en los Gobiernos ya muy bajos", subrayó.

Dijo además que espera que Honduras mantenga "estándares de transparencia y de acceso a la información" de cara a las elecciones del próximo año.

El 24 de marzo de 2021 se llevarán a cabo elecciones primarias en Honduras, mientras que las generales tendrán lugar el 28 de noviembre de ese mismo año, en las que se prevé que 5,5 millones de los 9,5 millones de habitantes puedan ejercer el sufragio.