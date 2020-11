“No es factible” presencia de hinchas en partido de Perú y Argentina por eliminatorias, dice ministra de Salud

La ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, dijo el domingo que "no es factible" la presencia de hinchas en el partido que jugarán la selección inca y Argentina el 17 de noviembre en Lima por la cuarta fecha de las clasificatorias sudamericanas al Mundial de Catar-2022.

"No estamos de acuerdo (con el ingreso de aficionados al partido de fútbol). Probablemente nuestra opinión no pueda ser del gusto de la mayoría, lo entiendo, quisiéramos recuperar nuestras actividades, pero en este momento no es prudente este tipo de actividades", dijo Mazzetti al canal N de televisión.

"Nos han solicitado opinión en el consejo de ministros, hemos opinado que no es factible", señaló la ministra tras considerar que la posibilidad de una segunda ola de contagios por coronavirus en el país es real, tal como sucede en Europa.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) propuso el 22 de octubre al gobierno permitir que hasta 5.000 hinchas puedan entrar al Estadio Nacional de Lima para alentar a la selección blanquirroja en el duelo contra la Argentina de Lionel Messi.

El aforo del recinto deportivo es de unos 50.000 espectadores.

Perú tiene más de 904.900 contagios confirmados de covid-19 y supera los 34.500 muertos desde que apareció la pandemia en la primera semana de marzo.

Sin embargo, la enfermedad está en retroceso sostenido desde el mes de septiembre en casi todo el país.

La FPF hizo similar pedido para el partido entre Perú y Brasil, del 11 de octubre en Lima, pero el gobierno se lo negó por la pandemia.

En Perú los partidos del torneo local se juegan sin público por cuestiones de bioseguridad para evitar aglomeraciones y la propagación del virus.

El encuentro entre Perú y Argentina por la cuarta fecha del premundial está programado para el martes 17 de noviembre a las 19h30 locales (00h30 GMT).

Perú marcha octavo en las posiciones del premundial con un punto de un total de seis disputados en las primeras dos fechas.

El elenco inca visitará a Chile en Santiago en la tercera fecha, el 13 de noviembre, y cuatro días después recibirá a Argentina.

