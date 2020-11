Nikolic: "El Atlético es uno de los mejores equipos de Europa"

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA/Archivo

Moscú, 2 oct (EFE).- El técnico del Lokomotiv Moscú, Marko Nikólic, aseguró hoy que el rival de su equipo en la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid, es uno de los mejores equipos de Europa.

"Llega uno de los mejores equipos de Europa. Será un partido súper interesante", dijo Nikólic en rueda de prensa en el estadio Lokomotiv.

Nikolic, que después del sorteo no escondió su admiración por el técnico colchonero, Diego Pablo Simeone, dijo respetar al Atlético, del que recordó que siempre alcanza la "fase decisiva" en las competiciones europeas.

"Necesitaremos concentración y ganas. Con el Atlético tenemos dos partidos, ya que después de la pausa (de selecciones) jugaremos en Madrid", explicó.

El técnico serbio aseguró que no se conformará con "causar una buena impresión", como hace una semana contra el Bayern Múnich (1-2).

"Haremos todo lo que podamos, pero no para dejar una buena impresión, sino para sumar puntos", dijo.

El Lokomotiv perdió el fin de semana en liga ante el Sochi (2-1), por lo que actualmente es séptimo clasificado en el campeonato local.