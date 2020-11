México.- El Vaticano aclara que la posición del Papa sobre uniones civiles no refería a la "doctrina de la Iglesia"

No responde ante la supuesta censura de la entrevista



ROMA, 2 (EUROPA PRESS)



El Vaticano ha aclarado que la posición del Papa sobre las uniones se refería a "determinadas disposiciones estatales" y no a la "doctrina de la Iglesia", si bien sigue sin esclarecer por qué entregó a la cadena mexicana Televisa una entrevista manipulada que cortaba las declaraciones del pontífice que aparecieron después en el documental del ruso Evgeny Afineevsky.



"Hace más de un año durante una entrevista, el Papa respondió a dos preguntas distintas en dos momentos diferentes que en el mencionado documental fueron editadas y publicadas como una sola respuesta sin la debida contextualización lo que ha generado mucha confusión", ha señalado la Secretaría de Estado del Vaticano en un documento interno enviado a las nunciaturas de la Santa Sede, según ha revelado el biógrafo del Papa, Austen Ivereigh en su cuenta de Twitter.



"Es evidente que el Papa se refirió a determinadas disposiciones estatales, no ciertamente a la doctrina de la Iglesia, numerosas veces reafirmada en el curso de los años", ha especificado el organismo de la Santa Sede en la misiva enviada según Ivereigh el pasado 30 de octubre a un nuncio latinoamericano.



En el documento se recoge que el Santo Padre había hecho "en primer lugar" una "referencia pastoral acerca de la necesidad de que, en el seno de la familia, el hijo o la hija con orientación homosexual nunca fueran discriminados".



"Una pregunta sucesiva era en cambio inherente a una ley local de hace diez años en Argentina sobre los matrimonios igualitarios de parejas del mismo sexo y a la oposición del entonces Arzobispo de Buenos Aires al respecto", ha agregado.



Asimismo, en la carta se expone que lo que Francisco ha afirmado es que es "una incongruencia hablar de matrimonio homosexual", comentarios que fueron excluidos por el director ruso en su documental.



Sin embargo, la oficina de prensa del Vaticano no ha respondido hasta ahora a las cuestiones planteadas por los periodistas sobre la causa por la que los comentarios del pontífice respecto a la tutela de los homosexuales pronunciados durante una entrevista concedida en 2019 a Televisa fueron censurados en aquel momento mientras que han salido a la luz en el documental 'Farncesco' presentado en el Festival del Cine de Roma.



Según confirmó este viernes una portavoz de la cadena mexicana a Europa Press, la emisión de la entrevista con el Papa que hizo Televisa coincide con el material completo que les había dado el Vaticano. Por ello, muchos medios han deducido que el Centro Televisivo del Vaticano (CTV) --el encargado en exclusiva de la grabación y distribución de todas las entrevistas televisivas del Papa-- entregó la grabación de la entrevista a Televisa sin incluir estos comentarios del Papa y que poco después decidió entregarle el material completo al director ruso.



De momento, a pesar de las insistentes solicitudes para aclarar el asunto, el dicasterio de comunicación del Vaticano sigue guardando silencio. Además, según una circular para los empleados de los medios de comunicación del Vaticano filtrada por el diario italiano Il Fatto Quotidiano, el aparato de comunicación del Vaticano impuso la orden de no hablar de lo sucedido en los medios porque se estaban tomando medidas para enfrentar la crisis mediática.