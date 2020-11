Mañana no será un día de elecciones normal: Jonathan Bernstein

(Bloomberg) -- He escrito muchos artículos sobre cuánto amo el día de elecciones y la afirmación de la democracia que esto representa; pero esta vez tengo que estar de acuerdo con Larry Sabato: “Nunca en mis 60 años en la política he visto a tanta gente tan tensa, tan llena de temor y presentimiento sobre una elección, y lo que ocurrirá después. Por supuesto, nunca antes habíamos tenido un presidente que socavara la confianza y predijera el fraude y el caos... si no gana”.

Eso fue antes de que el presidente Donald Trump aplaudiera a un grupo de partidarios que atacaron uno de los autobuses de campaña de Joe Biden; antes de que se informara que Trump planea reclamar la victoria mucho antes de que se cuenten los votos; antes de que personas del equipo de Trump fueran a programas dominicales y hablaran sobre sus planes para evitar que los estados cuenten las papeletas legítimas después del día de las elecciones; antes de que el presidente hablara de presentar una gran cantidad de demandas en cuanto cierren las urnas; antes de que empezara a fantasear en público sobre atacar a Biden; y antes de que partidarios de Trump bloquearan autopistas como parte de... ¿una protesta? ¿Una amenaza? No estaba del todo claro.

En otras palabras: antes del domingo. Por supuesto, Trump ha estado sembrando cizaña en torno a las elecciones durante meses. Es posible que todo esto sea parte de un plan sistemático para privar a los votantes de Biden de su derecho a voto. Lo más probable es que sea la forma en que opera este presidente, sin un objetivo particular en mente. Reclamar que están haciendo trampa en su contra es una segunda naturaleza para Trump, la forma en que la mayoría de los presidentes automáticamente prometen lealtad a toda la nación y sus leyes y costumbres democráticas.

Vale la pena tener en cuenta que las bravuconadas de Trump son generalmente peores que sus acciones, y que el mayor peligro en lo que dice a menudo es la reacción (o sobrerreacción) que provoca. Así que todos deberían escuchar a Richard H. Pildes y Rick Hasen, quienes nos recuerdan “no socavar nuestras elecciones exagerando demasiado los problemas típicos del día de las elecciones ni difundiendo apresuradamente publicaciones virales antes de que se verifiquen los hechos”. Si bien es posible que haya serias interrupciones este año, las cosas también podrían salir tan bien como siempre, lo que significa que habrá muchos problemas menores. Como señalan Pildes y Hasen, es fundamental que los medios de comunicación separen lo importante de lo trivial, y que todos eviten difundir historias en las redes sociales sin estar seguros de que sean ciertas.

Pero ya hemos llegado al punto en que es difícil tratar este día de elecciones como la celebración de la democracia que normalmente es. En cambio, gente como yo necesita recordarles a todos que no deben entrar en pánico por los rumores. Que es absolutamente normal que el recuento demore días y que nadie haya ganado ningún estado hasta que se cuenten todos los votos. Que el fraude electoral sigue siendo extremadamente raro. Eso, justo o no, es el voto electoral, y no el voto total en bruto, lo que determina el resultado en las elecciones presidenciales. Esa precisión, no velocidad, es el objetivo más importante de tabular el voto. Que cada voto legítimo deba contabilizarse.

Y así, todos los ciudadanos estadounidenses sensibles se ven reducidos a repetir la plegaria del encargado de las elecciones —por favor, que el ganador tenga una victoria aplastante—, en lugar de alegrarse por la renovación de la república. Y sí, la culpa recae principalmente en Donald Trump.

Nota Original:Tomorrow Won’t Be a Normal Election Day: Jonathan Bernstein

