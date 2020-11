Líderes europeos imponen nuevos cierres por aumento del virus

(Bloomberg) -- Grandes regiones de Europa entrarán en confinamiento esta semana. Inglaterra es el último en unirse a países desde Austria hasta Grecia que han concluido que se necesitan medidas más estrictas para evitar que el coronavirus se salga de control.

Durante el verano, los líderes intentaron lograr un equilibrio entre la protección de la salud pública y el fomento de una recuperación económica. Pero en una región que ha registrado más de 220.000 muertes por covid-19, los mandatarios finalmente han tenido que tomar las medidas ante la gran cantidad de contagios, ya que el invierno amenaza con tener récords aún peores que durante la ola inicial en la primavera.

El primer ministro británico, Boris Johnson, quien el sábado anunció que Inglaterra entrará en confinamiento parcial, dijo el lunes que “no hay alternativa” más que imponer cierres para contener la propagación del coronavirus por el país, para evitar que los servicios de salud colapsen y los doctores deban escoger a qué paciente tratar.

En Italia, epicentro original de la pandemia en Europa, el primer ministro Giuseppe Conte enfrenta la resistencia de los gobernadores regionales debido a pequeños bloqueos para las ciudades más afectadas.

Estas son las últimas medidas sobre la pandemia en países europeos clave:

Reino Unido

Un cierre parcial de cuatro semanas en Inglaterra comienza el 5 de noviembre. Es menos estricto que el primero de marzo, con exenciones para escuelas y universidades. Johnson resistió durante semanas antes de recurrir a las nuevas medidas, persistiendo con un conjunto de normas de distanciamiento social escalonadas. Sus asesores científicos concluyeron que no estaban reduciendo lo suficiente el número de contagios, lo que pone al Servicio Nacional de Salud en riesgo de verse abrumado en diciembre.

Si bien una encuesta de YouGov mostró que la medida es apoyada por casi tres cuartas partes de la población, el primer ministro estará preocupado por la oposición de su propio partido. Graham Brady, presidente de un influyente comité de parlamentarios conservadores, dijo a BBC Radio que probablemente votará contra el Gobierno cuando el plan se presente al Parlamento el miércoles, porque le preocupa un ciclo repetitivo de cierres y la intrusión en la vida de las personas. Todavía se espera que las medidas sean aprobadas, ya que el principal partido de oposición las respalda.

El anuncio de Johnson se produjo el día en que el total de casos en el Reino Unido superó el millón. El país tiene el mayor número de muertes en Europa.

Alemania

La canciller Angela Merkel se comprometió a hacer “todo lo necesario” para ayudar a amortiguar el impacto que tendrá en la economía el cierre parcial que entró en vigor el lunes.

Las nuevas medidas limitarán severamente los traslados, cerrarán bares, restaurantes y hoteles y mantendrán abiertas las escuelas. Alemania se encuentra en una “situación dramática”, ya que los servicios de salud se acercan al límite y las autoridades ya no pueden realizar una trazabilidad de las infecciones hasta la fuente, dijo Merkel la semana pasada.

Su jefe de personal, Helge Braun, dijo el domingo por la noche que las últimas restricciones solo se levantarán si la incidencia de siete días en Alemania cae por debajo de 50 por cada 100.000 habitantes, lo que permite un seguimiento de contacto efectivo nuevamente. Actualmente está en 114,6, según el instituto de salud pública RKI.

“Nos reuniremos nuevamente a mediados de noviembre con los primeros ministros regionales para ver dónde estamos”, dijo Braun en ARD TV.

El sábado se reportaron más de 21.500 casos nuevos y el número de muertes aumentó a 129, el segundo día de este mes con más de 100 muertes. El número de nuevas infecciones disminuyó el domingo y el lunes.

En la vecina Austria, el cierre parcial que comenzará a regir el martes es similar al de Alemania, con escuelas y tiendas no esenciales abiertas y restricciones para quedarse en casa solo por la noche.

Italia

El primer ministro Conte podría aprobar más restricciones que no llegarían a un cierre nacional. Las restricciones regionales más estrictas, que incluyen pequeños cierres para las ciudades más afectadas, como Milán y Nápoles, quedarían en manos de las autoridades regionales. Algunos gobernadores se oponen a esa estrategia y argumentan que, si es necesario un bloqueo, debería aplicarse al país en su conjunto.

Italia, el primer país occidental en imponer medidas de confinamiento durante la primera ola, se ha resistido hasta ahora a las nuevas restricciones que están adoptando sus pares. Ya estableció un toque de queda a las 11 p.m., cerró gimnasios, piscinas y lugares de entretenimiento, y Conte dijo que mantener las escuelas abiertas será un desafío.

Francia

El Gobierno francés planea abordar las preocupaciones de los propietarios de tiendas que se han visto afectadas por el actual cierre parcial del país imponiendo límites a la venta de artículos no esenciales en los supermercados y la cantidad de compradores permitidos en cualquier momento, dijo el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, en una entrevista de BFM TV.

Si el brote se desacelera, los legisladores intentarán encontrar una manera de permitir que las tiendas abran en las próximas semanas, dijo, posiblemente utilizando un sistema de citas para los compradores.

La ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, señaló que es “una obligación” para aquellos que pueden trabajar desde casa hacerlo, y puede haber sanciones para las empresas que no cumplan con las normas, ya que tienen el deber de proteger a los empleados.

España

La mayor parte de las 17 regiones de España ya ha cerrado sus fronteras locales o lo harán esta semana, lo que impide viajes no esenciales.

Los cierres regionales dirigidos permanecerán vigentes hasta después del 9 de noviembre y cubrirán fines de semana consecutivos de días festivos, lo que generalmente provocaría un enorme flujo de viajeros desplazándose por todo el país.

Las autoridades regionales tienen poderes extraordinarios para declarar límites al traslado después de que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara un estado de emergencia el 25 de octubre. España informó la semana pasada más de 9.000 infecciones diarias por coronavirus en dos días consecutivos, la mayor cifra desde que comenzó el seguimiento.

Bélgica

Desde el domingo, se cerraron todas las tiendas no esenciales y se impuso una prohibición parcial de las visitas a familiares y amigos, en un intento por detener el flujo de ingresos hospitalarios. Las escuelas también permanecerán cerradas durante dos semanas. Ya hay un toque de queda nocturno y los bares y restaurantes cerraron en octubre.

A cada hogar se le permitirá una sola visita cada semana, mientras que los que viven solos podrán ver a una persona más.

La nación de 11 millones de habitantes, que alberga las principales instituciones de la Unión Europea y la sede de la OTAN, tiene una de las tasas de mortalidad por coronavirus más altas del mundo, a pesar de tener uno de los sistemas de salud más sólidos de Europa.

Grecia

Grecia está tomando nuevas medidas para contener la propagación de la enfermedad después de que el país registrara un récord de 2.056 casos nuevos el sábado.

A partir del martes, el país se dividirá en zonas de alto riesgo y zonas bajo vigilancia. En las zonas de alto riesgo, incluida la capital, Atenas, se cerrarán restaurantes, bares, cines, museos, teatros y gimnasios, aunque se permitirá a las personas trasladarse entre regiones. La industria, las escuelas, las tiendas minoristas, los hoteles y los salones de belleza permanecerán abiertos en todo el país.

Un toque de queda nocturno comenzará media hora antes de la medianoche y el uso de mascarillas será obligatorio en todos los espacios interiores y exteriores, independientemente del nivel de riesgo de transmisión.

