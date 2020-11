La Reina Sofía cumple 82 años

MADRID, 2 (CHANCE)



Si el nombre de Don Juan Carlos I ha sido pronunciado este año más que ningún otro, incluso que aquel mes en el que abdicó, el de la Reina Sofía no se ha quedado atrás... pero ella puede estar tranquila porque no se ha hablado en el mismo tono, ni muchísimo menos se la ha juzgado como profesional de una Corona que ha dado muchas noticias buenas a nuestro país, pero que también ha levantado las polémicas cuando menos lo necesitábamos.



La Reina Sofía cumple hoy 82 años y lo hace en un año que jamás hubiese creído vivir. Su marido fuera de España, su hijo intentando limpiar la imagen de la Monarquía española, su hija la Infanta Cristina intentando superar este tiempo en soledad sin su marido, su yerno cumpliendo la condena de prisión... un sin fin de situaciones que han ido debilitando el muro de lealtad y honradez que levantó ella misma, sobre todo en el ámbito familiar.



La Reina Sofía siempre estuvo ahí, con una sonrisa en su rostro para todos y todas... aunque han sido pocas las veces que la hemos visto este año después del abandono de su marido de España, cuando lo ha hecho, ha sido como siempre, mostrándose tan simpática y atenta con el pueblo como de costumbre. Parece que las buenas costumbres por su parte no se pierden y se ha unido más que nunca a su hijo, el Rey Felipe VI, que lucha cada día por levantar la imagen de una Monarquía que se ha visto afectada por las polémicas de su padre.



De esta manera, se trata del cumpleaños más complicado para una Reina que se sigue debiendo a su pueblo y que ha visto como se le ha ninguneado públicamente. Sin saber dónde se encuentra su marido, le emérita sigue su camino sin el hombre al que ha acompañado toda su vida al servicio del pueblo español.