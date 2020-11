La Policía de Nueva York se prepara para cualquier incidente postelectoral

EFE/EPA/JUSTIN LANE

Nueva York, 2 nov (EFE).- El jefe del Departamento de la Policía de Nueva York, Terence Monahan, aseguró este lunes que el cuerpo de seguridad "está listo para responder a cualquier tipo de incidente" en los días posteriores a las elecciones del martes en Estados Unidos.

"La policía de Nueva York está totalmente preparada para proteger el derecho al voto de todas las personas en el día de las elecciones (...). Y en los días siguientes, tendremos agentes adicionales preparados para responder a cualquier tipo de incidente", dijo Monahan en un mensaje de video difundido por su departamento.

Tanto personalidades políticas del Partido Republicano como del Demócrata han mostrado su temor de que se produzcan altercados tras la jornada electoral, y han acusado a sus contrincantes de no estar dispuestos a reconocer el resultado de las elecciones en las que el presidente Donald Trump, por detrás en las encuestas, busca su reelección.

Varias tiendas y edificios icónicos de Nueva York, como el Empire State Building, en el centro de Manhattan, han cubierto sus escaparates con tablones de madera por miedo a que se desaten protestas como las ocurridas a finales de mayo y principios de junio, cuando fueron saqueados decenas de negocios en el contexto de las protestas que estallaron para denunciar la violencia policial tras el asesinato de George Floyd.

"Lo que ocurrió a finales de mayo y principios de junio es algo que, con suerte, solo ocurre una vez en la vida de la ciudad", dijo el responsable policial.

Monahan agregó que el cuerpo de policía ha mejorado, desde entonces, su habilidad de recabar información así como la manera de responder contra este tipo de situaciones.

Asimismo, aseguró que han identificado a las personas que "quieren causar daño y destrucción" y que los están esperando.

El oficial también pidió a los manifestantes pacíficos que en caso de que haya protestas intenten evitar que se vuelvan violentas.

"Cuando veas que hay gente que intenta convertir la protesta en la que estás en violenta, diles que no van a tomar tu movimiento, que no hablan por ti", dijo Monahan, que agregó que si las cosas "empiezan a ponerse feas es el momento de irse".

"Si eres un manifestante pacífico sepárate de los que quieren causar daño y destrucción, nos haremos cargo de ellos", concluyó.