Kiko Rivera quiere conocer la verdad de la herencia de su padre y asegura que llegará hasta el final

02/03/2020 Kiko Rivera, en una imagen de archivo, vuelve a estar en boca de todos por unos supuestos mensajes subidos de tono a una de sus ex novias más famosas, Techi



MADRID, 2 (CHANCE)



Lo cierto es que estamos consternados porque no sabemos muy bien cómo tomarnos el mensaje que Kiko Rivera ha establecido en sus redes sociales sobre la herencia de su padre. Y es que hoy se ha tratado este tema en Viva la vida y se ha hablado sobre la última voluntad de Paquirri, algo que no está resuelto a día de hoy porque, entre otras cosas, sus dos hermanos no tienen las cosas que su padre dejó para ellos.



Kiko Rivera ha subido una fotografía de cuando el era pequeño, cogido por las manos de su padre y ha sorprendido a todos sus seguidores con este mensaje que nos ha dejado con la boca abierta:



"Ojalá estuvieses aquí papá. Nada de esto estaría pasando. Tengo miedo de encontrarme con la verdad. Pero voy a luchar hasta el final tumbando a quien haga falta tumbar. Si ellos no supieron respetar tu voluntad ,si todavía está en mi mano, te juro por Dios que yo lo haré. Te extraño tanto en estos momentos no sabes cuánto"



Pero, ¿qué quiere decir con esto Kiko Rivera? porque es su madre la que no cumplió con lo establecido en el testamento... ¿es qué quiere descubrir la verdad y darle a sus hermanos lo que le pertenecen?