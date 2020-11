Junior recupera terreno en la liga colombiana tras golear al Cúcuta Deportivo

En la imagen, Carmelo Valencia del Junior. EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Bogotá, 1 nov (EFE).- El Junior de Barranquilla goleó este domingo a domicilio (4-1) al Cúcuta Deportivo, con lo que logró ingresar entre los ocho equipos que de momento avanzan a la siguiente fase de la liga colombiana liderada por el Deportes Tolima con 34 puntos.

La jornada decimoséptima continuará este lunes con los juegos entre Boyacá contra Atlético Bucaramanga, mientras que Deportivo Pereira recibirá al América de Cali. El partido con el que se cierra la fecha lo disputará el martes Alianza Petrolera ante Patriotas.

- Resultados de la decimoséptima jornada:

. Domingo

La Equidad 0 - Águilas Doradas 0

Cúcuta Deportivo 1 - Junior 4

Deportivo Pasto 1 - Santa Fe 1

Independiente Medellín 1 - Once Caldas 1

. Sábado:

Jaguares de Córdoba 0 - Envigado 0

Millonarios 3 - Atlético Nacional 0

Deportivo Cali 1 - Deportes Tolima 2

- Clasificación: PJ PG PE PP GF GC PTS

.1. Deportes Tolima 17 9 7 1 26 12 34

.2. Santa Fe 17 8 7 2 28 16 31

.3. Deportivo Cali 17 7 9 1 27 18 30

.4. Deportivo Pasto 17 8 6 3 24 16 30

.5. América de Cali 16 7 6 3 26 18 27

.6. Junior 17 6 8 3 20 14 26

.7. Atlético Nacional 17 7 5 5 32 29 26

.8. La Equidad 17 7 4 6 26 21 25

.9. Once Caldas 17 5 10 2 18 15 25

10. Águilas Doradas 17 5 7 5 19 18 22

11. Millonarios 17 4 9 4 19 20 21

12. Atl. Bucaramanga 16 5 5 6 13 20 20

13. Envigado 17 4 7 6 19 20 19

14. Alianza Petrolera 16 5 3 8 18 24 18

15. Deportivo Pereira 16 4 5 7 16 19 17

16. Ind. Medellín 17 4 5 8 20 21 17

17. Jaguares 17 3 6 8 17 24 15

18. Cúcuta Deportivo 17 3 5 9 17 30 14

19. Boyacá Chicó 16 3 3 10 11 26 12

20. Patriotas 16 1 7 8 7 20 10

- Clasificación de goleadores:

Con 9: Agustín Palavecino (ARG-Deportivo Cali) y Jader Obrián (Águilas Doradas).

Con 7: Diego Herazo (Atlético Bucaramanga) y Matías Mier (URU-La Equidad) y Miguel Ángel Borja (Junior).

Con 6: Andrés Andrade y Jefferson Duque (Atlético Nacional), Cristian Arango (Millonarios), Roberto Ovelar (PAR-Once Caldas), Pablo Sabbag (Equidad) y Andrey Estupiñán (Deportes Tolima).

- Partidos de la decimoctava jornada:

05.11: Santa Fe-Independiente Medellín.

06.11: Envigado-La Equidad y Águilas Doradas-Cúcuta Deportivo.

07.11: Patriotas Boyacá-Deportivo Pereira; Atlético Bucaramanga-Jaguares de Córdoba; Deportes Tolima-Boyacá Chicó y América de Cali-Millonarios.

08.11: Once Caldas-Deportivo Cali; Junior-Alianza Petrolera y Atlético Nacional-Deportivo Pasto.