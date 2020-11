Joaquin Phoenix habla de su hijo por primer vez en una crítica a las leyes de EE.UU.

En la imagen, el actor Joaquin Phoenix. EFE/David Swanson/Archivo

Nueva York, 2 nov (EFE).- El actor Joaquin Phoenix y su pareja, Rooney Mara, hablaron por primera vez de su hijo en público este lunes en una carta en la que critican con contundencia las leyes de inmigración de EE.UU., que han llevado a que un total de 545 niños hayan quedado separados de sus padres tras cruzar ilegalmente la frontera.

"El peso de ese número es abrumador. Quinientos cuarenta y cinco niños", recuerdan en las primeras líneas de un artículo de opinión publicado en la revista People.

"Como padres primerizos es insoportable imaginar lo que significaría que nos quitaran a nuestro hijo durante un día, por no hablar de años. Pero esa es la situación que han estado viviendo esos 545 niños y sus padres", agregan los actores, que fueron padres de un niño al que nombraron River a finales de septiembre.

La pareja de actores se refiere así a los más de 500 niños que siguen sin poder reunirse con sus padres después de haber sido separados tras cruzar la frontera de EE.UU. en 2017 y 2018, puesto que las autoridades del país no son capaces de localizarlos.

En el texto, ambos opinan, además, que es responsabilidad de los ciudadanos estadounidenses "prestar atención a la lucha de estas familias y encontrar respuestas a por qué aun no han sido encontrados" los progenitores de estos más de medio millar de menores.

Phoenix y Mara critican que la administración de Donald Trump usara la separación de familias para disuadir a otras personas de inmigrar a EE.UU., y subraya que algunos de los inmigrantes que fueron enviados de vuelta a sus países mientras sus hijos quedaban en custodia estadounidense "estaban huyendo de amenazas de bandas u otras forma de violencia, y es imposible saber qué ha sido de ellos".

"Tenemos que preguntarnos: ¿es este el país que queremos? ¿Son estos nuestros valores? ¿Cómo nos sentiremos cuando le expliquemos a nuestro hijo, cuando nos pregunte por estos tiempos y cómo tratamos a los niños atemorizados e indefensos, algunos de los cuales no volverán a ver a sus padres?", cuestiona el artículo.

"Por el bien del carácter de nuestra nación, esperamos poder decirle que EE.UU. rechazó inequívocamente esta crueldad y exigió a nuestros representantes que hicieran todo lo que estaba en su poder para encontrar a esos padres perdidos", sentenciaron los actores.