Honduras supera los 98.000 contagios por covid-19 y muertos suman 2.675

Personal médico vestidos con trajes de bioseguridad, trabajan en la atención de pacientes sospechosos de la covid-19 en el Hospital Escuela Universitario, el 27 de octubre de 2020, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 1 nov (EFE).- La cifra de contagios con covid-19 en Honduras ascendió este domingo a 98.212 y la muertos a 2.675 luego de casi ocho meses de pandemia, informó el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Los decesos por la enfermedad han descendido en la última semana, pero los contagios siguen siendo altos, según los registros del Laboratorio Nacional de Virología.

De 1.858 nuevas pruebas PCR de laboratorio, 808 dieron positivo, con las que ya suman 98.212 los contagios, indicó el Sinager, que además anunció que se prolonga hasta el 8 de noviembre la alerta roja, con toque de queda, que rige desde marzo.

De los 808 nuevos contagios, los departamentos de Francisco Morazán, con 186, seguido de Copán (184), Cortés (122) y Olancho (111), en el centro, occidente, norte y oriente del país, son los que más casos registraron.

El Sinager añadió a sus registros tres nuevas muertes, para un total de 2.675 a nivel nacional, mientras que los hospitalizados suman 581, de los que 440 presentan un cuadro estable, 122 están graves y 19 en unidades de cuidados intensivos. La tasa de letalidad se mantiene en 2,7 por ciento.

En lo que respecta a los recuperados, hoy se sumaron 308 nuevos casos, con los que la cifra se elevó a 40.687.

El Sinager advirtió nuevamente que la pandemia de covid-19 no ha terminado e hizo un llamamiento a la población a que si no tiene necesidad de salir, no lo haga, y evite las aglomeraciones de personas para no contraer la enfermedad.

"No exponga su salud y la de su familia", recalcó el portavoz del Sinager, Francis Contreras.

El Sinager también indicó que se debe evitar las reuniones arriba de 50 personas, lo mismo que encuentros con otros grupos familiares, porque eso representa un alto riesgo de contagio.

No contagiarse con covid-19, es el mejor reconocimiento que la población le puede dar a todo el personal sanitario que está frente a la pandemia, según las autoridades del país centroamericano.