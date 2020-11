Guinea.- El principal líder opositor recurre ante el Constitucional para reclamar la anulación parcial de los resultados

19/10/2020 El líder opositor guineano Cellou Dalein Diallo POLITICA AFRICA GUINEA INTERNACIONAL SADAK SOUICI / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El principal candidato opositor a la Presidencia de Guinea, Cellou Dalein Diallo, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional del país para reclamar la anulación parcial de los resultados de las elecciones, en las que el actual presidente, Alpha Condé, habría logrado la reelección para un tercer mandato al frente del país africano.



Un total de once candidatos presidenciales --todos, a excepción de Condé-- afirmaron la semana pasada que los resultados anunciados por la comisión electoral "no se corresponden con lo que ha pasado en las urnas".



Así, destacaron el papel que ha de jugar ahora al Constitucional respecto a la validación de los mismos, si bien Diallo ha presentado un recurso para que el organismo anule directamente los resultados de la votación en varias regiones y le proclame vencedor, según ha recogido el portal guineano de noticias Vision Guinée.



La demanda del líder opositor exige la anulación de los resultados en Kankan, Siguiri, Mandiana, Kérouané, Kourosussa y Faranah. A la petición se han sumado otros candidatos, que han solicitado igualmente la anulación de resultados en varias circunscripciones a causa de la gravedad de las irregularidades registradas durante el proceso.



"Esperamos que se haga justicia y que la victoria de nuestro cliente sea confirmada, a la luz de las pruebas irrefutables que apoyan nuestra petición, ha dicho Alseny Aissata Diallo, abogado de Diallo, tal y como ha recogido la agencia de noticias Bloomberg.



Por su parte, Ousmane Goaual Diallo, coordinador de comunicaciones de la opositora Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD) de Diallo, ha desvelado que el partido puso en marcha un sistema de verificación durante el día de la votación para vigilar que no se producía un fraude.



"La UFGD movilizó a 32.000 universitarios, dos por cada colegio electoral", dijo el domingo, en declaraciones a la emisora Radio France Internationale. "Pusimos en marcha un sistema de recuento gracias a una logística que permitió enviar por SMS los resultados desde los colegios electorales", detalló.



De esta forma, y tras reiterar la victoria de Diallo, pidió a la gubernamental Agrupación del Pueblo de Guinea (RPG-Arc en ciel) de Condé y a la comisión electoral que "acepten un arbitraje que permita analizar los procesos verbales en los colegios electorales". "Que los publiquen si están seguros de que han ganado", zanjó.



"DEFENDER LA SOBERANÍA"



Por otra parte, Condé ha criticado las declaraciones internacionales poniendo en duda los resultados electorales --escepticismo mostrado por la Unión Europea (UE), Francia y Estados Unidos-- y ha resaltado que las autoridades "saben muy bien que Guinea es víctima de su voluntad de defender su soberanía".



"Eso no empieza por mí. Guinea fue el único país en votar 'no' en 1958", ha señalado, en referencia a la negativa del país a ser parte de la propuesta Comunidad Francesa, que llevó a la proclamación de la independencia del país con Sékou Touré como presidente.



"La única diferencia es que soy un intelectual y economista y que el país se desarrolla. Eso no le gusta a todo el mundo", ha manifestado, antes de recalcar que Guinea no recibe órdenes de ningún país. "Sólo necesitamos el consejo del pueblo de Guinea", ha sostenido, antes de destacar que Conakry "trabaja con los hermanos africanos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Unión Africana (UA).



La oposición, que anunció el viernes que suspendía durante cuatro días las movilizaciones para "enterrar a los muertos" y "aprovisionarse" de cara a las próximas movilizaciones, reiniciará este martes las protestas contra la victoria de Condé.



La comisión electoral dio el 24 de octubre la victoria a Condé con más del 50 por ciento, días después de que Diallo se autoproclamara vencedor asegurando que contaba con el 53 por ciento de las papeletas, lo que ha derivado en una serie de enfrentamientos que se han saldado con alrededor de diez muertos, según el balance oficial.



Los comicios han estado marcados por un repunte de las tensiones por la candidatura de Condé a un tercer mandato, lo que ha provocado protestas desde octubre de 2019 que han sido reprimidas por las fuerzas de seguridad. Condé llegó al poder en 2010 tras décadas como líder opositor bajo la dictadura de Lansana Conté y, para optar a un tercer mandato, se procedió a una enmienda constitucional aprobada en referéndum en medio del boicot opositor.