Fútbol/Primera.- El Villarreal agrava la crisis del Valladolid y se coloca tercero en LaLiga Santander

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Villarreal continuó con su actual buen momento de forma y se aupó a la tercera posición de la clasificación de LaLiga Santander a dos puntos de la Real Sociedad tras agravar la crisis del Valladolid, que sigue hundido como colista tras caer este lunes por 2-0 en el Estadio de la Cerámica en el partido que cerró la octava jornada del campeonato.



El conjunto de Sergio González afrontaba muy urgido el duelo ante un 'Submarino Amarillo' cada vez más asentado en la idea de Unai Emery y se marchó de vacío y continúa sin ganar tras un encuentro en el que su mejoría en la segunda mitad no fue suficiente para compensar una primera en la que fue dominado por los locales.



El Valladolid no entró bien al choque y el Villarreal, con un juego dinámico y haciendo mucho daño por la izquierda, le dominó y apenas le dejó acercarse a las inmediaciones de Asenjo. A los 21 minutos, una buena jugada de Pedraza por la izquierda acabó con el 1-0 de Chukwueze que batió con un tiro ajustado a Jordi Masip, sorpresa en el once visitante.



La desventaja no despertó a los visitantes, que continuaron siendo dominados por su rival y que se marcharon al descanso con más ventaja tras el gol de Pau Torres, que remachó una prolongación de Alcácer en un saque de esquina. El resultado pudo ser incluso peor para el equipo vallisoletano porque Gerard Moreno envió un disparo al palo antes del descanso.



Tras este, el Valladolid salió con más ímpetu y aprovechó el paso atrás del Villarreal para buscar más el contragolpe. Gerard y Kubo tuvieron el 3-0, pero el equipo pucelano tuvo las mejores para haber puesto emoción con un disparo de Weissman, bien tapado por Asenjo, y dos tiros a la madera (Kike Pérez y Marcos André). La derrota deja 'tocado' a Sergio González.



--RESULTADOS DE LA JORNADA 8 DE LALIGA SANTANDER.



Villarreal - Valladolid 2-0.



Eibar - Cádiz 0-2.



Real Madrid - Huesca 4-1.



Athletic Club - Sevilla 2-1.



Osasuna - Atlético de Madrid 1-3.



Alavés - FC Barcelona 1-1.



Betis - Elche 3-1.



Celta - Real Sociedad 1-4.



Granada - Levante 1-1.



Valencia - Getafe 2-2.