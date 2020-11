Fútbol/Champions.- Varane: "Tenemos que ganar y no especular"

"Nos tenemos que tomar este partido como si fuera de eliminación directa"



"Yo hago mejor a Ramos y él me hace mejor"



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El defensa del Real Madrid Raphaël Varane ha asegurado que este martes deben salir a "ganar" sin "especular" en el partido ante el Inter de Milán en el Alfredo Di Stéfano (21.00 horas), correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, un encuentro que ha calificado como de "eliminación directa", y ha reconocido que Sergio Ramos y él, cuando juegan juntos, se hacen "mejores".



"Será un partido difícil contra un rival muy bueno. Tenemos que ganar y no especular mucho, darlo todo. Los partidos con presión nos gustan, nos animan mucho. Tenemos la ilusión de ganar en esta competición que nos gusta mucho", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, aseguró que afrontan el duelo como si fuera "de eliminación directa". "Es una situación un poco distinta a lo que estamos acostumbrados, nos tenemos que tomar este partido como de eliminación directa. Tenemos que jugar en equipo. Tenemos plantilla para dar la cara ante cualquiera. Nos gustan estos desafíos. Es una oportunidad más de hacer un buen partido", subrayó.



Además, el francés reconoció la importancia de Sergio Ramos en el equipo, aunque repartió responsabilidad entre todos. "Como defensa, siempre me siento más cómodo cuando el equipo defiende con menos espacios, más compacto. Cuando no es así, tenemos que tomar decisiones más complicadas. En Champions, sin Sergio, el equipo no ha estado bien; aporta mucho a nivel defensivo, y ese carácter que tiene es muy bueno para el equipo", manifestó.



"No sé si es casualidad, pero sin Sergio no hemos estado bien a nivel defensivo, pero es cuestión de todos. Mis cualidades son muy complementarias con las de Sergio, yo le hago mejor y él me hace mejor también. Sabemos la importancia de Sergio, pero la labor es colectiva", continuó.



Sobre el estado de forma del equipo, Varane sabe que les falta "un poco de regularidad". "El calendario es bastante complicado, la preparación ha sido distinta este año. Queda muchísimo y pensamos en mejorar. Hemos hecho cosas muy buenas. Con el calendario que hay vamos a necesitar a todos los jugadores. Vamos a darlo todo para que esta temporada sea muy buena. Son condiciones muy especiales, pero siempre intentamos dar lo mejor y queremos recuperar la regularidad", afirmó.



A la cantidad de partidos y la situación ocasionada por la pandemia de coronavirus achacó las numerosas bajas en defensa. "Atrás tenemos bajas, pero pensamos en prepararnos bien a nivel físico para jugar cada tres días. No pensamos en las lesiones, hay muchas en Europa, muchos jugadores que con este ritmo de partidos se han lesionado", dijo, antes de hablar del positivo de Éder Militão.



"Sabemos que en este periodo que estamos viviendo tenemos que estar preparados para estos imprevistos. Tenemos que adaptarnos a cualquier situación. Ayer hicimos dos test para estar más tranquilos. Hay que pensar solo en lo que podemos hacer y estar más tranquilos", añadió.



"UN CLUB COMO EL MADRID SIEMPRE TIENE POCA PACIENCIA CON LOS JÓVENES"



Este martes, los madridistas se cruzarán con el defensa hispano-marroquí Achraf Hakimi, que abandonó este verano el conjunto blanco para firmar con el club italiano. "Tiene que tomar la decisión que piense que es mejor. Para él, el Real Madrid siempre será especial. Tiene que pensar en su carrera y tomar decisiones. Es un jugador bueno y el Real Madrid siempre será especial en su corazón", expresó.



"Para los jóvenes siempre es complicado, un club como el Madrid siempre tiene poca paciencia a nivel de expectativas. Hay que tener calma y tranquilidad, dar tiempo para mejorar y tener experiencia. El contexto es complicado para un jugador joven en el Madrid, pero siempre hay jóvenes que llegan. No hay mayor aprendizaje que llegar joven al Madrid, se aprende muy rápido", advirtió.



También se enfrentará al delantero belga Romelu Lukaku, al que conoce "bien". "Es un futbolista muy potente, que tiene un físico especial, muy bueno. El Inter tiene una plantilla completa, está bien posicionado a nivel táctico y genera peligro arriba", analizó.



En otro orden de cosas, habló del regreso de otro belga, su compañero Eden Hazard. "Es una persona muy buena, con la que se puede hablar de todo y reír. Se adaptó muy bien al vestuario. Es un jugador 'top', con muchísima calidad y que nos va a dar mucho. Es un jugador especial y a nivel técnico nos va a dar muchísimo. Es muy bueno y siempre es positivo", explicó.



"El vestuario del Madrid está muy unido. Sabemos la responsabilidad de jugar en el Madrid, la presión que hay, lo que se puede decir fuera. Tenemos que tener tranquilidad dentro y ayudarnos. Cuando los resultados son buenos, siempre se busca alguna cosa. Tenemos que estar unidos y ayudarnos dentro y fuera del campo. Hay cosas que no dependen de nosotros y tenemos que tener mucha tranquilidad", apuntó.



Por todo ello, ya no piensa en lo sucedido la temporada pasada en Manchester, donde el conjunto blanco quedó eliminado tras dos errores garrafales del central francés. "Es el pasado, hay que aprender de él y hacerse más fuerte. Después de las victorias decimos que no hay que vivir del pasado, y en las derrotas igual. Hay que mirar hacia adelante y ser positivos", concluyó.