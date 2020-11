Esperanza Aguirre nos da la última hora del estado de salud su marido, ingresado tras sufrir un ictus

28/10/2019 Esperanza Aguirre, en una imagen de archivo, se muestra positiva con el último contratiempo de salud de su marido, Fernando Ramírez de Haro. El pasado jueves Fernando Ramírez de Haro, de 70 años, sufrió un ictus MADRID, 2 (CHANCE) Siete meses después de superar el Coronavirus, Fernando Ramírez de Haro, marido de Esperanza Aguirre, sufría un ictus el pasado jueves. Afortunadamente, el conde de Bornos era trasladado de inmediato a un hospital cercano a su domicilio. 72 horas después y completamente fuera de peligro, la expresidenta de la Comunidad de Madrid nos informa, EN EXCLUSIVA, de cómo se encuentra su esposo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El pasado jueves Fernando Ramírez de Haro, de 70 años, sufrió un ictus



MADRID, 2 (CHANCE)



Siete meses después de superar el Coronavirus, Fernando Ramírez de Haro, marido de Esperanza Aguirre, sufría un ictus el pasado jueves. Afortunadamente, el conde de Bornos era trasladado de inmediato a un hospital cercano a su domicilio. 72 horas después y completamente fuera de peligro, la expresidenta de la Comunidad de Madrid nos informa, EN EXCLUSIVA, de cómo se encuentra su esposo.



- CHANCE: Hola buenas tardes. Qué tal se encuentra su marido.



- ESPERANZA: Hola. Bien, lo que pasa es que con el puente... hasta que no vengan los jefes no creo



que le den el alta.



- CH: ¿Cómo se encuentra después de todo esto?



- ESPERANZA: Gracias a Dios está muy bien, está en observación, está monitorizado, ya no está en la unidad del ICTUS y habrá que esperar para ver qué de esa monitorización qué es lo que ha sucedido estos días. Yo espero que le den el alta pronto.



- CH: Estaban saliendo estudios de que podría haber sido por Covid.



- ESPERANZA: Parece que sí, pero le han mirado el delimero y parece que lo tiene en 220. Los ictus después del Covid, me han dicho, que suele ser al mes o a los dos meses, de esto ha pasado mucho tiempo, están mirando otras cosas.



- CH: También han dicho que usted reaccionó muy rápido en cuanto vio que algo iba mal.



- ESPERANZA: Yo no vi nada, fue la enfermera que estaba allí, dijo que había tenido 41 de pulso. A pesar de que el Samur le dio de alta nos pareció que era mejor llevarle al hospital y a los 15 min de llegar le dio el ictus, fue una suerte. Hay que dar muchas gracias a Dios.



- CH: Más en los tiempos que estamos ahora.



- ESPERANZA: Exactamente.



- CH: Más o menos cuanto tiempo estará ingresado.



- ESPERANZA: No lo sé. Supongo que le darán el alta pronto porque creo que está muy bien, yo no soy la que tiene que juzgarlo. Lo verán los médicos, muchísimas gracias.