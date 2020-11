España descarta confinamientos domiciliarios en los próximos días

Dos niñas juegan en el Barrio del Puerto, este lunes, en el municipio madrileño de Coslada. 32 zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid mantienen desde este lunes las restricciones de movilidad a las que están sometidas desde el 26 de octubre y a las que se suman 3 nuevas zonas, una de ellas en Majadahonda (Valle de la Oliva) y otras dos en Coslada (Doctor Tamames y Barrio del Puerto). EFE/Chema Moya

Barcelona (España), 2 nov (EFE).- El ministro español de Sanidad, Salvador Illa, descartó este lunes un confinamiento domiciliario inmediato en España, como en otros países de Europa, para frenar la expansión del coronavirus, y confió en que con las medidas actuales se pueda controlar la pandemia.

La comunidad autónoma de Asturias (norte) acordó hoy pedir al Gobierno español que autorice el confinamiento domiciliario durante 15 días en toda la región y suspender "toda la actividad económica no esencial" a partir del próximo miércoles, así como establecer el toque de queda a las diez de la noche, dos horas antes del actual.

Asturias se encuentra desde el domingo en riesgo extremo por el fuerte aumento de la presión asistencial de los últimos días y el de los contagios, que han superado los 3.000 en los últimos ocho días de octubre.

"Ahora no lo prevemos. Ni estamos trabajando en ello ni lo prevemos. Pensamos que con el abanico de medidas que están a disposición de las autoridades de las comunidades autónomas para poder actuar es suficiente", aseguró Illa en una conferencia telemática desde Barcelona.

Desde la semana pasada, en Asturias hay establecido un cierre perimetral de toda la región y de sus tres principales municipios, hay toque de queda entre las doce de la noche y las seis de la mañana, hay prohibición de mantener reuniones con más de seis personas y está decretado a las once de la noche el cierre de la hostelería, que no tiene permitido servir en barra.

En situación parecida se mantienen casi todas las regiones españolas desde finales de la semana pasada, cuando casi todas ellas, 13 de 17, establecieron limitaciones territoriales para evitar los desplazamientos masivos de ciudadanos coincidiendo con la festividad de Todos los Santos.

España afronta noviembre con los contagios por coronavirus disparados y la vista puesta en la presión hospitalaria, cada vez mayor en casi todas las comunidades autónomas, excepto en la Islas Canarias, donde el virus ha dado un respiro en los últimos quince días.

Varias regiones españolas anotaron este fin de semana nuevas cifras récord, con casi el 87 % de los ciudadanos confinados perimetralmente en todo el país, una medida que ha provocado violentos disturbios en algunas ciudades.

Según los últimos del Ministerio de Sanidad, España acumula ya 1.185.678 de afectados por la covid-19 y 35.878 fallecidos desde el inicio de la pandemia.