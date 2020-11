Embarazadas hispanas en mayor riesgo de complicaciones y muerte por covid-19

Entre el grupo de 400.000 mujeres estudiadas por los CDC, el 5,7 % de las sintomáticas entre 15 y 44 años con covid-19 estaban embarazadas, lo que corresponde a la proporción del 5 % de la población en cualquier momento. EFE/NACHO GALLEGO/Archivo

Cleveland (EEUU), 2 nov (EFE).- Las mujeres embarazadas hispanas están en mayor riesgo de complicaciones graves y hasta de muerte por la covid-19, de acuerdo con un estudio de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU. publicado este lunes.

Según los CDC, que analizó a unas 400.000 mujeres en edad reproductiva, aunque los riesgos absolutos de resultados graves asociados con el coronavirus en las mujeres son bajos, el estudio muestra que las embarazadas tenían un riesgo significativamente mayor de síntomas graves.

Los investigadores concluyeron que este hallazgo podría estar relacionado con cambios fisiológicos en el embarazo, incluido el aumento de la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno, la disminución de la capacidad pulmonar, los cambios en la inmunidad y un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica.

Entre el grupo de 400.000 mujeres estudiadas por los CDC, el 5,7 % de las sintomáticas entre 15 y 44 años con covid-19 estaban embarazadas, lo que corresponde a la proporción del 5 % de la población en cualquier momento.

Además, se encontró que las embarazadas de entre 35 y 44 años con covid-19 tenían una probabilidad casi cuatro veces mayor de requerir respiradores y el doble de probabilidad de morir que las mujeres no embarazadas de la misma edad.

Entre las embarazadas sintomáticas con datos sobre raza y etnia, el 30 % eran hispanas y el 24 % eran blancas.

Las embarazadas hispanas no solo experimentaron un riesgo desproporcionado de infección, sino también un mayor riesgo de muerte por causas vinculadas al coronavirus en comparación con las hispanas no embarazadas.

De igual forma, estén o no embarazadas, las mujeres afroamericanas no hispanas experimentaron un número desproporcionado de muertes, de acuerdo con este análisis, que destaca disparidades étnicas tanto en el riesgo de infección como en la gravedad de la enfermedad entre las mujeres embarazadas.

Los CDC recomiendan a las mujeres embarazadas que para minimizar el riesgo de infección deben limitar las interacciones innecesarias con personas que podrían haber estado expuestas o están infectadas, incluidos los miembros de su hogar tanto como sea posible, y a vacunarse contra la gripe.