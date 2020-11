El Reino Unido registra otras 162 muertes por la covid-19

El Reino Unido registró el domingo otras 162 muertes por covid-19 y 23.254 nuevos contagios, según las últimas cifras oficiales divulgadas por el Gobierno. EFE/EPA/NEIL HALL

Londres, 2 nov (EFE).- El Reino Unido registró el domingo otras 162 muertes por covid-19 y 23.254 nuevos contagios, según las últimas cifras oficiales divulgadas por el Gobierno.

Con estos datos, el número total de fallecidos por coronavirus asciende a 46.717 desde el comienzo de la pandemia, mientras que la totalidad de casos ha llegado ya a 1.034.914.

El primer ministro británico, Boris Johnson, hará esta tarde una declaración parlamentaria sobre la decisión del Gobierno de declarar un confinamiento en toda Inglaterra a partir de este jueves, debido a las alarmantes cifras de contagios en el país.

El jefe del Gobierno comunicó la decisión el pasado sábado en una rueda de prensa en la residencia oficial de Downing Street. El confinamiento se mantendrá hasta el 2 de diciembre, si bien las autoridades no descartan extender esa medida.

Según informa este lunes la BBC, Johnson comunicará a la Cámara de los Comunes que el número de muertes en esta segunda ola de coronavirus puede ser aún mayor que en la primera de la primavera.

En su declaración parlamentaria, el primer ministro admitirá que no ha tenido otra alternativa que disponer esta fuerte medida restrictiva, si bien las escuelas, las universidades y los negocios esenciales, como farmacias y supermercados, permanecerán abiertos.

"Los modelos de nuestros científicos sugieren que, a menos que actuemos ahora, podríamos ver muertes este invierno que sean el doble o más en comparación a la primera ola", dirá Johnson a los diputados, según algunos extractos de su declaración en los Comunes que adelantan este lunes los medios británicos.

"Al afrontar estas últimas cifras no queda otra alternativa que tomar más medidas a nivel nacional", añadirá.

Además de Escocia e Irlanda del Norte, que han impuesto una serie de restricciones, Gales mantiene hasta mediados de noviembre un confinamiento nacional para contener la pandemia.

Un reciente estudio del Imperial College London indicó que casi 100.000 personas contraen la enfermedad cada día en Inglaterra, un reflejo de que el ritmo de la epidemia en el país se está acelerando y el número de infectados se está duplicando cada nueve días.