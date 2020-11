El fin de campaña electoral en Puerto Rico: o "autoservicio" o virtual

Seguidores del Partido Popular Demócratico asisten hoy a su cierre de campaña en Trujillo Alto (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca

San Juan, 1 nov (EFE).- Los principales candidatos a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 3 de noviembre en Puerto Rico cierran este domingo por el sistema de "autoservicio" o de forma virtual sus campañas, debido a la pandemia.

Un total de 2.356.744 electores están llamados a votar el próximo martes para elegir gobernador, representante de la isla ante la Cámara de Representantes de EE.UU., alcaldes, la composición de la Asamblea Legislativa y, en una consulta separada no vinculante, si la isla debe o no ser un estado más de Estados Unidos.

Los primeros resultados que se divulgarán el 3 de noviembre serán los correspondientes al voto adelantado, que transcurrió el sábado sin incidentes y puede suponer cerca del 10 % del total, un porcentaje sin precedentes.

SONDEOS APUNTAN A RESULTADOS AJUSTADOS EN LA GOBERNACIÓN

Por ahora, las encuestas apuntan a un empate entre Pedro Pierluisi, candidato a la Gobernación por el oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), y el aspirante del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado.

De hecho, según un sondeo publicado este domingo por el Nuevo Día, uno de los principales diarios de la isla, Pierluisi lograría el martes el 35 % de los votos frente al 34 % del candidato del PPD, principal partido de la oposición, aunque el aspirante oficialista asegura que lo que ve en la calle le indica que su victoria será mayor.

Los últimos días, sin embargo, la campaña de Pierluisi, que también fue representante de Puerto Rico ante el Congreso de Estados Unidos (2009-2017), se ha visto marcada por señalamientos de acoso sexual por parte de su exentrenadora personal, lo que, según analistas, le puede pasar factura en las urnas.

Por su parte, Delgado indicó que se toma el sondeo como una "herramienta de trabajo" ya que refleja que su partido va a darle a la isla "esa transformación que necesita".

La encuesta, realizada a unas mil personas entre el 27 y 30 de octubre y con un 3,1 % de margen de error, también apunta a la reelección de Jennifer González, del PNP, como representante de la isla ante EE.UU., ya que tiene un 44 % en intención de voto frente al 32 % del exgobernador Aníbal Acevedo, que concurre por el PPD.

INGENIO ANTE LA PANDEMIA

La logística para estas elecciones ha sido un reto para la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), que afrontó la gestión del voto adelantado, por correo, en las cárceles y los hospitales, en medio de la pandemia por el coronavirus.

Con una población de 3,2 millones de personas, actualmente hay 66.661 casos de covid-19 y 832 fallecidos en la isla, lo que ha obligado también a los candidatos a ingeniárselas para evitar aglomeraciones en sus eventos de campaña.

"Nos vemos en Bayamón! Móntate en tu carro con tu mascarilla, lleva tu bandera y estaciónate en nuestro 'Drive In' (autoservicio) a escuchar música en vivo con los tuyos y a celebrar lo que pronto juntos lograremos. ¡Te invito al comienzo de la victoria!" a las tres hora local (19.00 GMT)".

Así animaba a través de las redes sociales Pierluisi a sus seguidores a asistir a un evento en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, cerca de San Juan, en el noroeste.

En tanto, el cierre de campaña del candidato a la gobernación por el PPD, Carlos Delgado, será "virtual" desde el coliseo Rubén Zayas Montañez, de Trujillo Alto (noroeste).

También la candidata a gobernadora por el Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lugaro, usará la modalidad de "autoservicio" en el estacionamiento del estadio Hiram Bithorn de San Juan, donde asistirán artistas como Lucecita Benítez, Vivanativa, Sie7e, La Secta, Plena Nova y DJ Predator.

Mientras Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), retransmitirá el fin de campaña por Facebook.

OTRA CONSULTA SOBRE EL ESTATUS

En estos comicios los puertorriqueños también deberán responder, en consulta separada, no vinculante, sobre si desean que la isla sea o no un estado más de Estados Unidos.

Puerto Rico es territorio estadounidense desde 1898 y se define como Estado Libre Asociado a ese país, con Constitución propia y con cierto grado de autonomía, aunque EE.UU. se reserva apartados como defensa, moneda, inmigración y aduanas, entre otros.

Esa condición divide a los puertorriqueños y mientras el gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) plantea convertir a la isla en el estado número 51 de EE.UU., el opositor Partido Popular Democrático (PPD) aboga por perpetuar el estatus de Estado Libre Asociado.

Estas elecciones coinciden con los comicios presidenciales estadounidenses, en los que, a diferencia de los que viven en EE.UU., los puertorriqueños que residen en la isla no puede votar, pero sí pueden hacerlo en las primarias de los partidos.