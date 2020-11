El director de la OMS en cuarentena tras tener contacto con un positivo de covid

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI/Archivo

Ginebra, 2 nov (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se encuentra en cuarentena tras haber tenido contacto con un caso positivo de covid-19, comunicó el propio responsable.

"He sido identificado como un contacto de alguien que ha dado positivo al test de covid-19. Estoy bien y no tengo síntomas, pero voy a estar en cuarentena en los próximos días de acuerdo con los protocolos de la OMS", escribió Tedros en la red social Twitter.

Agregó que seguirá trabajando desde su casa en Ginebra, donde se encuentra la sede mundial de la Organización, encargada de dictar las regulaciones sanitarias mundiales y supervisar su cumplimiento.

La OMS coordina la lucha mundial contra la pandemia de coronavirus, no sólo en el ámbito de la prevención del contagio y su puesta bajo control, sino también en lo relativo a los esfuerzos internacionales para encontrar un tratamiento y una vacuna contra la enfermedad.

Los casos globales confirmados de covid-19 en el mundo ascienden actualmente a 46 millones y los fallecidos, suman 1,185 millones, con la pandemia centrada actualmente en Europa y Estados Unidos.

Desde principios de año Tedros se ha mantenido al frente de los esfuerzos de la OMS por guiar a los países hacia el control de la pandemia, y ha participado en innumerable reuniones de carácter científico y político, a través de diversos encuentros virtuales con ministros de Sanidad de todo el mundo.

Asimismo, desde enero ha colaborado en todas las conferencias de prensa telemáticas que ofrece la OMS dos veces por semana, con su equipo de expertos más cercanos y que están abocados desde entonces a la lucha contra el coronavirus.

La puesta en cuarentena preventiva de Tedros coincide con un estallido de casos y hospitalizaciones en Suiza, con Ginebra como una de las ciudades más afectadas, situación que obligó el domingo al gobierno regional a dictar un semiconfinamiento de la población durante cuatro semanas.

La OMS por el momento no ha informado si Tedros se hará un test de covid ni el tipo de contacto con la persona infectada.