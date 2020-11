El Bayern retira oferta de renovación a Alaba y su marcha se hace inminente

David Alaba (i). EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS/Archivo

Berlín, 2 nov (EFE).- El Bayern Múnich ha retirado su oferta de renovación del contrato al defensa austríaco David Alaba que está ligado con el club bávaro hasta finales de esta temporada, con lo que su marcha se hace inminente.

El Bayern había presentado una oferta de renovación que los representantes de Alaba, Pini Zahavi y su padre, habían calificado de insuficiente.

La última oferta, según medios de comunicación, no cambiaba la remuneración anual -se estimaba en 11 millones de euros más 6 millones en variables- pero contemplaba un contrato de cinco años y no de cuatro, lo que significaba a la postre más dinero.

En el momento de finalizar el contrato Alaba hubiera estado por encima de los 34 años.

Según dijo el presidente del Bayern, Herbert Hainer, a la televisión bávara, hasta el sábado el club no recibió respuesta alguna de los representantes de Alaba.

"Ante ello, nuestro director deportivo Hasan Salihamidzic insistió y la respuesta que es que nuestra oferte sigue siendo insuficiente. En visto de ello, la hemos retirado. Ya no hay una oferta de renovación", dijo Hainer.

Como presidente del club, Hainer preside también el Consejo de Vigilancia que tiene que aprobar todo desembolso que represente más de 25 millones de euros.

La decisiones ejecutivas las tiene el Consejo Directivo, presidido por Karlheinz Rummenigge.

Hainer explicó que el club necesitaba claridad para la planificación futura y por ello habían pedido a los representantes de Alaba una decisión antes de finales de octubre.

Según el Bayern, los representantes de Alaba pedían que el jugador tuviera el mismo nivel de remuneración que los tres capitanes Manuel Neuer, Thomas Müller y Robert Lewandowski.

No obstante, Zahavi, que también representa a Lewandowski, ha dicho que el delantero polaco gana mucho más que lo que pedía para Alaba.

Las negociaciones se habían enturbiado y habían llegado a un momento crítico cuando el expresidente del club Uli Hoeness, que sigue siendo miembro del Consejo de Vigilancia, calificó a Zahavi de "piraña codiciosa" y le aconsejó a Alaba que cambiara de representante.

La decisión de retirar la oferta ha sido bien recibida por los medios de comunicación que siguen al Bayern.

"El Bayern ha dado con su negativa una señal a otros clubes de elite. Incluso los jugadores clave. y Alaba lo es, deben hacer concesiones bajo las condiciones actuales. Y sus representantes no lo entienden los jugadores tienen que decidir sin ellos", dice en su editorial la revista "Kicker".