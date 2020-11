El Atlético, a enderezar el rumbo europeo en Moscú

El delantero uruguayo del Atlético de Madrid, Luis Suárez durante el entrenamiento cara al partido de la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Lokomotiv. EFE/ Atlético De Madrid

Moscú/Madrid, 2 nov (EFE).- El Atlético de Madrid, en racha en LaLiga Santander donde no conoce la derrota en seis jornadas con más de dos goles a favor por partido en los últimos tres encuentros, visita al Lokomotiv de Moscú para enderezar su rumbo europeo tras la derrota a Múnich (4-0) y la sufrida victoria al Salzburgo (3-2).

Con un Joao Félix en estado de gracia -bigoleador en los dos últimos duelos oficiales, ante el Salzburgo (3-2) y Osasuna (1-3)-, la mejor versión en este curso del capitán Jorge 'Koke' Resurrección y el retorno del delantero uruguayo Luis Suárez tras haber tenido un partido de descanso, el conjunto rojiblanco afronta el primer envite del doble choque contra el Lokomotiv, clave para su futuro europeo.

Una victoria en Rusia ante el conjunto de los ferrocarriles de Moscú, que acumula un empate ante el Salzburgo (2-2) y una derrota por la mínima ante el Bayern (1-2), y otra en el Wanda Metropolitano a la vuelta del parón de selecciones, el 25 de noviembre -siempre que el Bayern haga lo propio contra su rival austríaco-, metería a los rojiblancos en los octavos de final.

Para ello, además de mantener el ritmo ofensivo, deberán mejorar mucho sus prestaciones atrás, ya que han recibido seis goles en dos encuentros europeos: cuatro del vigente campeón de Europa, y también dos de un Red Bull Salzburgo que puso en muchos aprietos a la zaga rojiblanca llegando a darle la vuelta al 1-0 inicial con el 1-2 al inicio de la segunda parte, remontado por dos goles de Joao Félix.

No obstante, los pupilos del argentino Diego Pablo Simeone visitan un estadio favorable a sus intereses. En la cancha del Lokomotiv han cosechado siete goles a favor y solo uno en contra en sus dos últimas visitas: 0-2 (Joao Félix, Thomas) en el partido de la fase de grupos del curso pasado y 1-5 (Rybus; Correa, Saúl, Torres (2) y Griezmann) en los octavos de final de la Liga Europa 2017-18, cuando fueron campeones de la competición.

Hay que mirar mucho más atrás, a la Copa de la UEFA 2007-08 para encontrar un resultado menos satisfactorio para los intereses rojiblancos: el empate 3-3 de la fase de grupos (Bilyaletdinov y Odwmingie (2); Agüero (2) y Forlán) cuando el Atlético era dirigido por el mexicano Javier Aguirre.

En Moscú, Simeone volverá a contar con el uruguayo Luis Suárez, que fue descartado para el duelo contra Osasuna con el objetivo de que tuviera descanso y acompañará al enrachado Joao Félix en la punta del ataque.

Saúl Ñíguez es novedad en la convocatoria después de haberse perdido los últimos cinco partidos oficiales por unas molestias musculares, pero se antoja complicado que el ilicitano sea de la partida tras haber salido de lesión, por lo que la sala de máquinas del mediocampo sería para Koke y el mexicano Héctor Herrera.

En las alas, el argentino Ángel Correa y Marcos Llorente se han ganado el sitio, pero ambos son jugadores que se desenvuelven por el costado derecho, así que está por ver cuál de los dos se encarga de la izquierda -donde se puede colocar incluso Joao para poner a Llorente en punta- o si hay oportunidad para Víctor Machín 'Vitolo'.

La defensa cuenta como fijos con el inglés Kieran Trippier en el lateral derecho y el montenegrino Stefan Savic como central. Es previsible que el brasileño Renan Lodi recupere su puesto en el costado izquierdo por Mario Hermoso y el otro lugar en los centrales se dirimirá entre el uruguayo José María Giménez, que este sábado jugó por primera vez esta campaña, o el brasileño Felipe Monteiro.

El Lokomotiv, un viejo conocido del Atlético, recibe al equipo colchonero sumido en un mar de problemas, malos resultados y bajas por lesión. Su partido ante el todopoderoso Bayern Múnich (1-2) infundió esperanzas al equipo de los Ferrocarriles de Rusia, que protagonizó una gran segunda parte y mereció al menos el empate.

No obstante, desde entonces, todo han sido malas noticias. El capitán del equipo, el croata Vedran Corluka, se lesionó y el equipo cayó el fin de semana ante el Sochi (2-1) en un partido en el que el Lokomotiv rozó el ridículo en la primera parte.

El Lokomotiv es ahora séptimo clasificado en liga y las críticas empiezan a llover sobre el ténico del equipo, el serbio Marko Nikolic, que sustituyó hace sólo unos meses a una leyenda del club, Yuri Siomin.

Con la vista puesta en el equipo español, Nikolic dio descanso el sábado a Anton Miranchuk -el jugador más creativo del equipo tras la venta de su hermano Alexéi al Atalanta- y al punta caboverdiano Zé Luís, que tuvo una gran actuación la pasada semana contra los alemanes. Ambos salieron en la segunda parte.

Tampoco saltaron al campo en Sochi otros dos puntales del equipo, el ruso Ignátiev y el polaco Krychowiak, que estaba sancionado.

Ante la lesión de Stanislav Magkéev, es posible que repita en el medio centro Daniil Kúlikov, quien demostró una sorprendente madurez ante el Bayern de Joshua Kimmich, Leon Goretzka y compañía, pese a su juventud.

Eder no parece muy del gusto del técnico, así que Zé Luís tiene muchas opciones de salir de inicio en la delantera por delante del ariete ruso Fiodor Smólov, que desde que regresó de su cesión en el Celta compagina buenos partidos con otros muy grises.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Correa, Herrera, Koke, Llorente o Vitolo; Joao Félix y Luis Suárez.

Lokomotiv Moscú: Guilherme; Rybus, Murilo, Listsov, Zhivogliádov; Kúlikov, Ignátyev, Krychowiak, Miranchuk; Smólov y Zé Luís.

Árbitro: Benoît Bastien (Francia).

Estadio: Stadion Lokomotiv (Moscú, Rusia).

Hora: 18.55 (17.55 GMT). EFE

