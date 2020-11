EEUU.- Irán dice que se centrará en las "acciones" del nuevo Gobierno de EEUU y no en quién gana las elecciones

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irán ha afirmado este lunes que se centrará en las "acciones" de la nueva Administración que salga de las urnas en Estados Unidos, y no en quién se impone en los comicios, que se celebrarán este martes en el país norteamericano.



"Más que a los resultados, prestaremos atención a las acciones de la Administración estadounidense", ha manifestado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé, quien ha expresado el deseo de Teherán de que Washington dé marcha atrás en su postura actual hacia el país.



Así, ha resaltado que las autoridades iraníes esperan que el nuevo Gobierno estadounidense "ponga fin a la guerra terrorista" contra el país y "vuelva al marco" del acuerdo nuclear firmado en 2015, que Washington abandonó de forma unilateral en 2018.



Jatibzadé ha rechazado igualmente las acusaciones sobre una intención de Irán de interferir en las elecciones en Estados Unidos y ha dicho que Teherán "no tiene interés" en este tipo de acciones, tal y como ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV.



En este sentido, ha argüido que la Historia demuestra que es Estados Unidos el que ha cometido actos de injerencia en la política iraní y ha puesto como ejemplo el papel de Washington en el golpe de Estado en 1953 contra el entonces presidente electo, Mohamad Mosadeq, tras su decisión de nacionalizar el petróleo.



Las tensiones entre Washington y Teherán han aumentado desde que Estados Unidos se retirara del acuerdo nuclear y repuntaron en enero después de que el Ejército estadounidense matara en un bombardeo en Irak al jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani.



Asimismo, la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en septiembre la imposición de sanciones de forma unilateral acogiéndose al conocido como mecanismo 'snapback', incluido en el acuerdo nuclear de 2015 que Washington abandonó en 2018.



Dicha acción tuvo lugar a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU había rechazado previamente extender el embargo impuesto contra Teherán y ha provocado nuevas críticas por parte de las autoridades iraníes contra Washington.