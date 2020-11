Debut triunfal para Boca y suspensión inesperada para River

Fotografía de archivo de Ramón Abila de Boca Juniors. EFE/José Jácome/Archivo

Buenos Aires, 1º nov (EFE).- Tras 228 días de receso por la pandemia del coronavirus, la pelota volvió a rodar oficialmente en Argentina con el inicio de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que registró el triunfo de Boca Juniors por 1-2 ante Lanús en el estreno de su título liguero.

También se destacan resultados como la goleada del Atlético Tucumán por 1-4 sobre Racing, la victoria de Independiente por 0-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero y el empate sin goles de Argentinos Juniors con San Lorenzo.

Estos son los hechos de la primera jornada:

TRIUNFO DEL CAMPEÓN ANTE LANÚS

Boca Juniors estrenó el título de campeón de la última Superliga con una victoria por 1-2 ante Lanús como visitante en uno de los encuentros por el Grupo 4.

Carlos Tevez y Ramón 'Wanchope' Ábila marcaron los tantos del vencedor, mientras que José Sand anotó para el 'Granate' en el encuentro disputado el sábado por la noche.

Boca comparte el liderato de la Zona 4 con Talleres de Córdoba, que el viernes se impuso por 3-1 a Newell's Old Boys.

RIVER-BANFIELD, POSTERGADO PARA EL MARTES

River Plate no pudo debutar este fin de semana por la Zona 3 porque la Liga Profesional de Fútbol no le habilitó su Centro de Entrenamiento de la localidad bonaerense de Ezeiza para enfrentar este domingo a Banfield.

Luego de una serie de idas y vueltas de comunicados desde el viernes por la noche, este domingo se confirmó la reprogramación del partido para el martes a las 21.30 hora local (00.30 GMT del miércoles) en el estadio Libertadores de América.

El otro encuentro de este Grupo 3 lo disputarán el lunes Rosario Central y Godoy Cruz.

DURO REVÉS PARA RACING

Racing Club tuvo un estreno para el olvido al caer por 1-4 ante Atlético Tucumán, en lo que resultó la peor derrota de la era conducida por Sebastián Beccacece.

Ramiro Carrera, Ramiro Ruíz, Guillermo Acosta y Kevin Isa anotaron para los tucumanos, mientras que Mauricio Martínez descontó para el perdedor en un encuentro disputado en el estadio Presidente Perón de la localidad bonaerense de Avellaneda.

Por el restante encuentro de esta Zona 1, Unión y Arsenal de Sarandí igualaron sin goles en Santa Fe.

GANÍ EL INDEPENDIENTE ALTERNATIVO

Con varios jugadores que habitualmente no son titulares, Independiente le ganó con lo justo por 0-1 a Central Córdoba en Santiago del Estero y quedó como uno de los líderes del Grupo 2.

Con un gol en contra, el equipo dirigido por Lucas Pusineri comenzó con el pie derecho este nuevo torneo, mientras espera este jueves la definición de la serie de la segunda fase de la Copa Sudamericana ante Atlético Tucumán.

En el otro partido de esta Zona, Colón se impuso como visitante por 0-3 ante Defensa y Justicia con los goles convertidos por Federico Lértora, Enzo Coacci, en propia puerta, y Cristian Bernardi.

LA ERA SOSO EN SAN LORENZO COMIENZA CON EMPATE

Mariano Soso debutó como técnico de San Lorenzo con empate sin goles como visitante ante Argentinos Juniors en uno de los dos encuentros que marcaron en el inicio del Grupo 5.

El entrenador, que llegó al 'Ciclón' durante la pandemia, recién pudo tener su estreno en el banquillo este sábado.

El otro duelo de esta zona también fue empate sin abrir el marcador entre Aldosivi y Estudiantes, que se enfrentaron en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

GIMNASIA LE REGALÓ A MARADONA UN GRAN TRIUNFO

El día del cumpleaños número 60 de su técnico Diego Armando Maradona, y luego de un homenaje previo al encuentro en el campo de juego, Gimnasia logró un triunfo por 3-0 ante Central Córdoba.

El colombiano Johan Carbonero, Maximiliano Coronel y Eric Ramírez convirtieron los tantos para el triunfo que logró el viernes el 'Lobo', que quedó como líder de la Zona 6.

En el restante encuentro de este Grupo, Vélez y Huracán empataron 1-1 tras los goles de Ricardo Álvarez para el local y Norberto Briasco para la visita.