David García y Sergio Herrera, innegociables para Arrasate

El defensa de Osasuna, David García (2i), protege el balón ante su compañero, el guardameta Sergio Herrera (d) y el centrocampista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente, durante el encuentro correspondiente a la octava jornada de primera división. EFE/Jesús Diges.

Pamplona, 02 nov (EFE).- David García y Sergio Herrera son los dos únicos jugadores de la plantilla de Osasuna que han disputado todos los minutos posibles hasta la fecha, dato que demuestra que son dos piezas fijas para su entrenador.

De los siete partidos jugados hasta ahora en LaLiga Santander, ambos futbolistas han gozado de los 630 minutos en los que Osasuna ha logrado tres victorias (Cádiz, Celta y Athletic), tres derrotas (Getafe, Levante y Atlético) y un empate frente al Eibar.

Jagoba Arrasate no acostumbra a repetir el mismo once en dos jornadas consecutivas, pero el gran momento que atraviesan estos hombres hace que sean básicos para el esquema del entrenador vasco.

El guardameta burgalés y el central navarro han cuajado grandes actuaciones esta temporada para que su equipo haya estado más cerca de sumar puntos en un arranque liguero que ha colocado a los pamploneses en 9ª posición con 10 puntos a falta de un encuentro por disputar (Granada).

En cuanto a García, el año pasado, el zaguero de Ibero fue convocado en 34 ocasiones saliendo como titular en 31. Se perdió 2 encuentros por lesión y otro por sanción. En la jornada 6 no fue convocado ante el Real Madrid. En total, 2.792 minutos disputados en el regreso de Osasuna a Primera, es decir el 82 % del total posible.

Por su parte, Herrera fue convocado para 35 encuentros saliendo de inicio 18 veces y se perdió 2 por lesión y uno por ver la roja directa ante el Espanyol en El Sadar (Jornada 27). El de Miranda de Ebro jugó el 48 % de los minutos posibles.

El número 5 de Osasuna es uno de esos jugadores que tanto gustan a la parroquia rojilla. Su entrega y compromiso son algunas de sus señas de identidad que acostumbra a acompañar de poderío en el juego aéreo.

Con el meta parecía que podría haber dudas sobre su titularidad a principio de temporada, pero está claro que Arrasate ha decidido que su portero de futuro será Herrera. Osasuna le renovó hace unos días hasta el 30 de junio de 2023 y no tiene pinta de que Rubén Martínez, veterano jugador de 36 años, pueda robarle el puesto.

Osasuna tiene un hueso duro de roer el sábado. Los navarros se medirán al Sevilla en Nervión a partir de las 18:30 horas para disputar un duelo en el que estos dos jugadores podrían tener un papel fundamental para sacar algo positivo del Ramón Sánchez-Pizjuán.