Cuba abre la semana con la vuelta a clase en La Habana y 35 casos de covid

Una educadora (d) desinfecta las manos de los estudiantes al llegar a la escuela para asistir al curso escolar 2019-2020, que se reanuda hoy tras ser interrumpido hace varios meses por la pandemia en La Habana (Cuba). EFE/Yander Zamora

La Habana, 2 nov (EFE).- Cuba abre esta semana con el reinicio del curso escolar 2019-2020 en La Habana, el primer día de clases del año académico en las provincias que han llegado a la etapa de la "nueva normalidad", en una jornada en la que se sumaron otros 35 contagios de covid-19.

Este lunes marca el retorno a las aulas de más de 314.000 estudiantes desde la enseñanza primaria hasta la universitaria en la capital cubana, donde el periodo lectivo quedó interrumpido a causa de la pandemia de la que la ciudad fue epicentro por largo tiempo en los últimos ocho meses.

La Habana está actualmente en la fase III de la desescalada, el paso previo de la reapertura en la que ya se encuentran otras 11 provincias de Cuba y el municipio especial Isla de la Juventud, que reanudaron las actividades docentes el pasado 1 de septiembre y estrenan hoy el calendario escolar 2020-2021.

El uso obligatorio de la mascarilla, los pasos podálicos a las puertas de los centros escolares, el aumento de las pesquisas, la desinfección de las manos y las superficies, y la prohibición de entrada a alumnos y trabajadores con síntomas respiratorios y de personas ajenas al centro son algunas de las medidas sanitarias de rigor dispuestas por las autoridades.

La capital, el territorio con mayor población de la isla -2,2 millones de habitantes- muestra una sostenida tendencia a la baja que ha llegado en esta jornada por cuarta vez a 0 contagios.

Pero su aeropuerto internacional -principal entrada al país- aún permanece cerrado a los vuelos comerciales que, según una reciente nota del Instituto de Aeronáutica Civil, no operarán al menos hasta el 11 de noviembre.

Además de La Habana aún están pendientes de concluir el año lectivo 2019-20 las provincias Ciego de Ávila, Pinar del Río y Sancti Spiritus, a la espera de que controlen los rebrotes que han complicado su situación epidemiológica desde hace varias semanas.

De los 35 cubanos confirmados con el coronavirus en la última jornada, 30 de ellos residen en varios municipios de la provincia occidental Pinar del Río, que actualmente capitaliza la mayor tasa de incidencia de la enfermedad y la situación epidemiológica más compleja en la isla.

Una de las restantes infecciones fue detectada en la occidental Artemisa y completan los diagnósticos recientes cuatro personas en la central Sancti Spíritus.

De los nuevos enfermos 32 fueron contactos de casos confirmados, en tres no se ha identificado la fuente de infección y 26 (el 74,2%) de todos los casos fueron asintomáticos.

Cuba mantiene hospitalizados para vigilancia clínica epidemiológica a 3.746 pacientes, de los cuales 844 son sospechosos de portar el coronavirus SARS-CoV-2, otros 2.381 permanecen bajo observación y 521 están activos.

El país caribeño acumula 858.131 muestras PCR realizadas, 6.970 diagnósticos positivos, 6.318 pacientes recuperados y 129 muertes, la última registrada el domingo en un hombre de 78 años con padecimientos como hipertensión arterial, hiperplasia prostática y cardiopatía.

CUBA ENSAYA SEGUNDA VACUNA CONTRA COVID

Cuba inició este lunes la fase I de ensayos clínicos en adultos de su segunda candidata de vacuna contra la covid-19, denominada "Soberana 02".

Este nuevo proyecto ya pasó las fases de investigación con animales de experimentación en las que se logró una respuesta inmunológica potente y eficaz contra el virus, según explicó el director del estatal Instituto Finlay de Vacunas, Vicente Vérez.

La institución líder en el desarrollo de vacunas en Cuba aseguró hoy en su cuenta de Twitter que son alentadores los resultados preliminares del primer candidato vacunal cubano contra la covid-19, nombrado "Soberana 01".

Indicó que en los ensayos clínicos -iniciados a finales de agosto, con la participación de más de 700 voluntarios, no se observaron reacciones adversas o efectos graves, aunque siguen los estudios que esperan ver si realmente existen anticuerpos.