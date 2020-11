Coronavirus.- Conte anuncia nuevas restricciones en Italia en los próximos días, con el toque de queda sobre la mesa

Propone el cierre de museos y centros comerciales los fines de semana y educación a distancia en secundaria



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha anunciado este lunes que su Gobierno trabaja ya en nuevas medidas para frenar la propagación del coronavirus, entre las que figuraría la imposición de un toque de queda nocturno así como la diferenciación entre distintas áreas en función de la situación epidemiológica.



"La evolución de la epidemia resulta muy preocupante", ha reconocido Conte ante la Cámara de Diputados, advirtiendo de que en algunas regiones hay "riesgo" de que los servicios de salud se vean desbordados. Ante este panorama, que ha incidido en que es similar a otras partes del mundo, especialmente en Europa, el Gobierno está trabajando en "un nuevo grupo de medidas restrictivas a adoptar antes del miércoles".



A nivel nacional, se prevé imponer "límites a la circulación de las personas en la franja de la última hora del día", ha adelantado. Según la agencia Adnkronos, en el seno de la coalición de gobierno se debate un toque de queda a nivel nacional desde las 21.00 o las 22.00 horas.



No obstante, Conte ha aclarado que la idea es no imponer "un régimen indistinto" en todo el país, sino que se identificarán "tres áreas de riesgo" con sus respectivas medidas. Para incluir a una región en una de estas áreas se tendrá en cuenta el índice de propagación del virus, los focos y las camas libres en los hospitales.



Asimismo, ha adelantado que en el nuevo decreto figura la obligatoriedad de la enseñanza a distancia para la educación de segundo grado así como el cierre en todo el país de museos y otros espacios de exposición así como los centros comerciales durante el fin de semana. También se limitarán los desplazamientos hacia y desde regiones de riesgo.



Aunque por ahora la presión sobre las unidades de cuidados intensivos no es "insostenible", ha destacado el primer ministro, sí que se registra una "preocupante ocupación" de otras unidades que tienen que tratar a pacientes con COVID-19. No obstante, ha precisado, hay "una alta probabilidad de que en 15 regiones se supere el umbral considerado como crítico de las UCI y de las zonas médicas en el próximo mes".



LLEGAR A 350.000 TEST AL DÍA



Conte ha incidido en que el aumento en el número de casos es resultado también de la mayor capacidad de realizar pruebas diagnósticas. Hasta hora se han efectuado casi 10 millones de test, con un récord de 215.000 en un día, y el objetivo es alcanzar los 350.000 test diarios.



Pese a que en comparación con la primera ola "el 95 por ciento de los contagiados presentan síntomas leves", el índice de contagio --el nivel R-- se sitúa en Italia en 1,7 --un positivo contagia a casi dos personas-- y "en pocas regiones es inferior al 1,5", ha destacado el jefe de Gobierno.



"Somos conscientes de la frustración y de la rabia de los ciudadanos, que se tienen que convivir con las nuevas limitaciones en las libertades personales. Conocemos las repercusiones que las restricciones tendrán en la situación económica", ha señalado Conte, sosteniendo que "no puede haber un dilema entre protección de la salud y la economía". "Cuando más podamos reducir la curva de los contagios, más podremos aliviar las restricciones", ha destacado, apelando una vez más a "permanecer unidos en este dramático momento".



El Ministerio de Sanidad italiano informó este domingo de 29.907 nuevos contagios confirmados y 208 muertes por coronavirus, con lo que el país suma un total de 709.335 casos y 38.826 decesos desde el inicio de la pandemia.