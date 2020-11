Congreso peruano aprueba ley para más retiros de pensiones

(Bloomberg) -- Los legisladores peruanos aprobaron un proyecto de ley que permite una segunda ronda de retiros anticipados de las cuentas de pensiones privadas, una medida que podría obligar a las administradoras de fondos a vender miles de millones de dólares en activos, incluidos bonos del Gobierno local.

El lunes, el Congreso votó 101-1 a favor del proyecto de ley, con 20 abstenciones. El Gobierno ha dicho que vetará el proyecto de ley, aunque el Congreso puede invalidar el veto y promulgar la ley.

Los legisladores siguieron adelante a pesar de las advertencias del Banco Central de que los retiros podrían aumentar los costos de los préstamos y dañar la recuperación del país de su peor recesión económica en un siglo. Los legisladores argumentan que los retiros ayudarán a las familias que perdieron ingresos durante la pandemia y elevarán la demanda de los consumidores.

Los fondos de pensiones privados devolvieron 24.000 millones de soles (US$6.600 millones) a los contribuyentes después de que el Congreso aprobara el primer proyecto de ley de retiro de fondos en abril.

No está claro cuánto dinero podría salir de los fondos de pensiones de acuerdo a la nueva ley luego de un cambio de último minuto para permitir un retiro único de hasta 4.300 soles a los trabajadores que no depositaron en sus pensiones durante octubre.

Los legisladores habían estimado previamente que la legislación podría traducirse en un retiro de 14.400 millones de soles, equivalente a 9,5% de los activos administrados por los fondos de pensiones privados.

Otros países de América del Sur siguieron el ejemplo de Perú y otorgaron acceso a los trabajadores a los fondos de pensiones. El Congreso de Chile también está evaluando permitir un segundo retiro.

La última medida de los legisladores peruanos permitiría a unos 2 millones de contribuyentes que no han depositado en su cuenta de pensión privada en el último año retirar hasta 17.200 soles cada uno durante un período de tres meses. Aunque los trabajadores están legalmente obligados a ingresar en un fondo de pensiones en Perú, la mayoría trabaja en el sector informal, no paga impuestos sobre la renta y no tiene una red de seguridad social.

Los inversionistas extranjeros compraron 5.000 millones de soles en bonos del Gobierno peruano en moneda local a medida que los fondos de pensiones los vendieron en los últimos meses. Actualmente tienen un récord de 65.000 millones de soles, o 55% de la deuda total, y podrían ser reacios a seguir comprando, dijo el mes pasado el presidente del banco central, Julio Velarde.

Más retiros podrían conducir a una caída de la deuda y hacer que sea más costoso para el Gobierno financiar su gran déficit presupuestario.

Los repos del banco central dieron a los fondos de pensiones acceso a soles durante la primera ronda de retiros, para evitar una venta masiva en el mercado de bonos.

