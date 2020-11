Congreso de Perú aprueba retiro de hasta 4.700 dólares de fondos de pensiones

Lima, 2 nov (EFE).- El Congreso de Perú aprobó una ley que autoriza el retiro de hasta 4.700 dólares de los fondos de pensiones a los afiliados que dejaron de aportar en los últimos 12 meses a sus cuentas particulares, debido a la crisis económica por la pandemia de la Covid-19.

Después de una primera ley aprobada por el Parlamento que permitió el retiro del 25 % de los fondos de pensiones al inicio de la pandemia, el Legislativo peruano volvió a votar por otra norma que tendrá impacto en el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

El sistema que creó las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en Perú en los años 90 ha sido blanco de duras críticas en los últimos años debido a las bajas pensiones que obtienen sus afiliados, o a que algunos ni siquieran lleguen a recibir una pensión por falta de aportes durante su vida laboral.

AFILIADOS SIN JUBILACIÓN A FUTURO

Sin embargo, los partidos políticos que han promovido el retiro de los fondos de pensiones también son acusados de populistas porque, tras la devolución parcial de los fondos a los afiliados, no han resuelto el destino que tendrán esos trabajadores cuando lleguen a la edad de la jubilación y no cuenten con un fondo que los respalde.

El presidente de la Comisión de Economía del Congreso, Anthony Novoa, respondió a esta interrogante afirmando que "la mayoría de la población que va a retirar sus fondos (con la nueva ley) tiene entre 25 y 40 años" y por lo tanto "tiene 20 años para que puedan aportar" nuevamente a su fondo.

Novoa presentó el texto sustitorio de la "ley que faculta el retiro de los fondos privados de pensiones en el contexto de la pandemia Covid-19", que fue aprobado este lunes con el voto de 101 legisladores y ahora debe ser ratificado por el Ejecutivo u observado, como ha adelantado el gobierno hasta hace unos días.

BENEFICIO PARA DOS MILLONES

En entrevista con Canal N, Novoa agregó que son casi dos millones de afiliados que serán beneficiados por la nueva norma, los que han dejado de aportar a sus fondos por más de 12 meses consecutivos.

"Cuando aprobamos el retiro del 25 % de los fondos ayudó bastante a la inyección financiera, (porque) ese dinero entra a toda la cadena de pagos, ayuda a inyectar a la economía de los pequeños y microempresarios", expresó el parlamentario del partido Acción Popular.

La ley permitirá que los afiliados retiren hasta cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 17.200 soles ó 4.700 dólares, en tres desembolsos, el primero de los cuales se realizará a los 30 días de presentada la solicitud.

AFILIADOS SIN APORTES EN OCTUBRE Y ENFERMOS

Asimismo, entre las disposiciones complementarias considera el retiro de una UIT (1.194 dólares) para los afiliados que no hayan realizado aportes a su fondo en el mes de octubre, y que no estén considerados en el retiro de las cuatro UIT.

En el caso de afiliados enfermos de cáncer podrán realizar el retiro extraordinario de hasta cuatro UIT (4.700 dólares) en un sólo desembolso, sea que estén aportando o no a su fondo particular.

Durante el debate parlamentario se rechazó la propuesta del congresista José Luna Morales, del partido Podemos Perú, para que el retiro sea del 100 % de fondos de las AFP.

Ante la negativa del pleno, Luna y su partidaria Cecilia García protestaron en los exteriores del Parlamento, acompañados por un grupo de ciudadanos que reclaman la devolución de la totalidad de sus fondos de pensiones.

Sin embargo, Novoa atribuyó su protesta a un "show político" y de falta de seriedad porque estos congresistas ya habían dado su respaldo al proyecto de ley aprobado este lunes.