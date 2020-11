C.Marfil.- Los primeros resultados en Costa de Marfil apuntan a una aplastante victoria de Ouattara

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Los primeros resultados oficiales de las elecciones presidenciales celebradas este sábado en Costa de Marfil apuntan a una aplastante victoria del actual mandatario, Alassane Ouattara, en medio del boicot de los principales partidos de la oposición, que han apelado a una transición civil en el país.



Según los datos ofrecidos por la Comisión Electoral el domingo por la tarde de 26 de las circunscripciones, el presidente y candidato del RHDP se ha impuesto con en torno al 90 por ciento de los votos en todos ellos, llegando en algunas de las circunscripciones a superar incluso el 99 por ciento.



En total, cuatro candidatos concurrían a estas elecciones, polémicas por tratarse de las terceras para Ouattara pese a que la Constitución solo permite dos mandatos presidenciales. Sin embargo, los dos principales candidatos de la oposición, el expresidente Henri Konan Bedié y Pascal Affi N'Guessan, del Frente Popular Marfileño (FPI) --el partido del expresidente Laurent Gbagbo--, habían optado por boicotear la cita con las urnas.



Este domingo, Affi N'Guessan anunció que la oposición no reconoce los comicios e hizo un llamamiento a la "movilización general" contra el "dictador" Ouattara para forzar una "transición civil" con el fin de "crear las condiciones para una elección presidencial justa y transparente".



Affi N'Guessan, que ejerce de portavoz del bloque opositor, ya denunció el sábado que las elecciones eran una "mascarada". Además informó de la muerte de al menos 12 personas en diferentes enfrentamientos ocurridos por todo el territorio. De momento, las fuerzas de seguridad y los organismos oficiales han informado de cinco muertos durante la jornada electoral.



ADVERTENCIA DEL PARTIDO GOBERNANTE



Entretanto, desde el partido gobernante han arremetido contra la actuación de la oposición y en particular contra los "actos inconstitucionales" de algunos de sus líderes por las declaraciones realizadas en los últimos días.



"El RHDP advierte a Pascal Affi N'Guessan y a la oposición contra toda tentativa de desestabilización de Costa de Marfil tras las elecciones presidenciales que han transcurrido bien, pee a las trabas de los jóvenes instrumentalizados para impedir que la población cumpliera con su deber ciudadano", señaló el domingo el director ejecutivo del partido gobernante, Adama Bictogo.



Asimismo, pidió al Gobierno que actúe para que "los marfileños no se vean perturbados en su quietud por este comportamiento irresponsable de los actores políticos" liderados por N'Guessan y Simone Gbagbo, esposa del expresidente, entre otros.



Además, según informan los medios locales, lamentó los muertos provocados por "los agresores de la oposición" bajo las órdenes de "diferentes actores", entre los que volvió a citar al candidato del FPI y a la mujer del expresidente Gbabgo.



En lo que se refiere a la petición de una transición civil, Bictogo sostuvo que "Affi N'Guessan y Simone Gbagbo no tienen ninguna competencia para demandar una transición". "Son simples ciudadanos", subrayó el responsable del partido gobernante.