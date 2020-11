China rechaza el recurso de Australia al arancel a la cebada

Por Colin Packham

SÍDNEY, 2 nov (Reuters) - China ha rechazado la apelación de Australia por la cual solicitaba la eliminación de un arancel sobre sus exportaciones de cebada, según dijeron a Reuters dos fuentes familiarizadas con el tema, en una decisión que prácticamente cierra la puerta a un negocio que en 2018 movió 1.500 millones de dólares australianos (1.050 millones de dólares).

El fallo responde a la petición de Australia de una revisión formal de los aranceles del 80,5% impuestos por China este año, alegando como motivos para hacerlo las subvenciones estatales y la competencia desleal, acusaciones que Australia ha negado.

"Nos informaron la semana pasada de que la solicitud no tuvo éxito", dijo una fuente oficial de Australia, que pidió permanecer en el anonimato ya que no está autorizada a hablar con los medios de comunicación. "Estamos extremadamente decepcionados, pero no sorprendidos."

Tanto el Ministerio de Comercio de China como el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Australia pidió en agosto al ministerio chino una revisión formal de sus procesos, tras la imposición de los aranceles sobre la cebada. Alrededor del 70% de las exportaciones australianas de este grano están destinadas a China, según datos australianos.

( 1 dólar estadounidense = 1,4253 dólar australiano)

