Bancos analizan posibles acciones de BCE en reunión de diciembre

(Bloomberg) -- La promesa excepcionalmente clara del Banco Central Europeo de presentar un nuevo paquete de estímulo monetario en su próxima reunión de política les ha dado a los mercados mucho en qué pensar.

La presidenta, Christine Lagarde, fue directa la semana pasada al decir que su institución brindará todo el apoyo necesario para la economía de la zona del euro, que se está cerrando nuevamente por el fuerte ataque del coronavirus.

Pero también insistió en que el plan no es hacer simplemente más de lo mismo. Para recalcar ese mensaje, se refirió 20 veces a la “recalibración” de las medidas del BCE en su conferencia de prensa de una hora.

Así que los profesionales financieros se pusieron manos a la obra de inmediato para averiguar qué podría implicar eso.

Venta de bonos 1

Los economistas e inversionistas tienen una opinión esencialmente unánime en una cosa: se ampliará el programa de compras de emergencia por la pandemia de 1,35 billones de euros (US$1,6 billones).

El poderoso plan de compra de bonos, acordado en una reunión extraordinaria del BCE en marzo y del que hasta ahora solo se ha utilizado la mitad, puede terminar con los signos de tensión en las finanzas gubernamentales comprando la deuda de las naciones en dificultades.

JPMorgan Chase & Co., UBS AG y Barclays Plc esperan que se agreguen 500.000 millones de euros adicionales. Morgan Stanley espera un poco menos y Commerzbank AG, un poco más. La opinión general es que el programa se extenderá seis meses hasta finales de 2021.

El ritmo semanal de compras también podría acelerarse incluso antes de la reunión, según Evercore ISI.

Venta de bonos 2

Algunos economistas ven una posibilidad de que también se impulse otro programa de bonos: el programa de compra de activos que se lanzó en 2015 para evitar el riesgo de deflación. Después de una breve interrupción en 2019, fue reanudado por un monto de 20.000 millones de euros al mes, más una “cobertura temporal” de 120.000 millones de euros. Actualmente está programado para seguir en funcionamiento hasta finales de este año.

ABN Amro Bank NV, Barclays y Pictet & Co.se encuentran entre los que estiman que el programa probablemente se extenderá hasta 2021 y se intensificará; Pictet dice que podría duplicarse a 40.000 millones de euros al mes.

Un tema relacionado, y mucho más polémico, es si al programa de compra de activos se le debe otorgar el tipo de flexibilidad utilizado en la versión pandémica. Algunos responsables políticos del BCE se han opuesto a esa idea.

Pictet dice que también es posible que en sus programas de deuda privada el BCE pueda comprar los llamados ángeles caídos, valores a los que se les han recortado sus calificaciones crediticias por debajo del grado de inversión debido a la crisis. Los bonos de grado especulativo actualmente no son elegibles.

Alivio bancario

El BCE se enorgullece de la innovación que implementó hace seis años de otorgar a los bancos préstamos baratos a largo plazo para estimularlos a mantener fluyendo el crédito, por lo que los economistas esperan que sea clave para el paquete de diciembre.

Se considera probable que haya más rondas de financiamiento, ya que solo se planea una en 2021, quizás con términos aún más flexibles. JPMorgan y otros creen que se agregarán tres operaciones más el próximo año y que se ajustarán los términos para que sea más fácil para los bancos obtener la tasa de interés más baja de -1%.

JPMorgan dice que los estándares sobre las garantías que se consideran aceptables para los préstamos podrían flexibilizarse para facilitar que los bancos accedan a ellos.

Sin embargo, tal generosidad alimentará otro complicado debate: si se debe permitir que los bancos vuelvan a pagar dividendos.

Resistencia al recorte de tasas

Un cambio que parece menos probable es la que alguna vez fue la herramienta estándar del banco central: recortar los tipos de interés. La tasa de política monetaria ya se encuentra en un mínimo histórico de -0,5% y no se ha reducido en absoluto durante la pandemia, por temor a reducir la rentabilidad de los bancos hasta el punto de dificultar la obtención de créditos.

Esas preocupaciones se han mitigado con algunas exenciones de la tasa negativa, que funciona como un cargo sobre los depósitos bancarios, y con el programa de préstamos a largo plazo. ABN Amro considera que hay razones sólidas para aumentar las exenciones.

Aun así, el gobernador del banco central de Austria, Robert Holzmann, dijo el viernes que no considera que una reducción de tasas sea efectiva, y los economistas creen que muchos de sus colegas estarán de acuerdo. Commerzbank es uno de los pocos que estima que el BCE recortará las tasas, probablemente en 10 puntos base, en combinación con otras medidas.

Holzmann también estaba interesado en enfatizar que los responsables de la formulación de políticas “quizás tengan nuevos instrumentos”, aunque no especularía sobre cuáles podrían ser. Tampoco lo harían sus compañeros que hablaron tras la rueda de prensa de Lagarde.

Una idea que surge ocasionalmente, y hasta ahora siempre ha sido rechazada, es ayudar a fortalecer a los bancos comprando su deuda. Patrick Perret-Green, jefe de investigación y estrategia de AdMacro Ltd., dice que “siempre me ha parecido extraño que compren instrumentos corporativos y acepten el riesgo crediticio, pero no el de los bancos”.

Sin embargo, eso todavía parece poco probable. El BCE también es el supervisor de los bancos de la zona del euro, por lo que existe el riesgo de que se produzca un conflicto de intereses.

