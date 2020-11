AMP4.-Tanzania.- Liberado el principal candidato opositor a la Presidencia de Tanzania tras varias horas detenido

Entre los arrestados figura el líder del principal partido opositor, Freeman Mbowe



El opositor ACT-Wazalendo promete que seguirá adelante con las manifestaciones para exigir nuevas elecciones



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El principal candidato opositor a la Presidencia de Tanzania, Tundu Lissu, ha sido liberado este lunes, varias horas después de su detención por sospechas de "terrorismo" por planear la celebración de "manifestaciones ilegales" en el país para protestar contra la victoria del presidente, John Magufuli, y su partido en las elecciones del pasado miércoles, que consideran un fraude.



El principal partido opositor de Tanzania, Chadema, ha indicado que Lissu "ha sido liberado por la Policía tras ser interrogado durante más de dos horas". Durante la jornada han sido detenidos también el presidente de la formación, Freeman Mbowe, y otros altos cargos del partido, según el comandante de la Policía de Dar es Salaam, Lazaro Mabosasa.



Mabosasa ha indicado que el arresto de Lissu ha tenido lugar "cuando salía de las oficinas de la Unión Europea (UE)" en la ciudad. "El arresto está relacionado con un plan para protestar que fue ilegalizado", ha agregado.



Posteriormente, ha detallado que los detenidos están acusados por sospechas de terrorismo a raíz de los supuestos planes para incendiar gasolineras, mercados y edificios gubernamentales en el marco de las protestas, según el diario 'The Guardian'.



Mabosasa había señalado a primera hora del día que los opositores "estaban organizando manifestaciones ilegales y persuadiendo a jóvenes para que salieran a las calles hoy", según la agencia alemana de noticias DPA, antes de subrayar que la Policía "no ha dado permiso a nadie para celebrar manifestaciones, así que son ilegales".



El destacado opositor Zitto Kabwe, líder del también opositor ACT-Wazalendo, ha confirmado el arresto de Lissu. "Estoy seguro de que estaré con ellos dentro de poco. Quiero dejar claro que creo en esta causa", ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter.



"Magufuli no fue elegido de forma legítima y creo totalmente en la protesta pacífica. Creemos en la no violencia. También ganaremos en esto", ha destacado el líder del segundo partido opositor más importante del país africano.



La comisión electoral anunció el viernes que Magufuli se ha hecho con el 82,9 por ciento de los votos, por el 12,8 por ciento recabado por Lissu. Asimismo, el gubernamental Chama Cha Mapinduzi (CCM) ha obtenido cerca del 99 por ciento de los votos en las parlamentarias, con dos únicos escaños en manos opositoras. Sin embargo, Aida Khenan, una política de Chadema que ha logrado escaño, ha apuntado que podría renunciar a él.



Tanto Chadema como ACT-Wazalendo se han negado a reconocer el resultado de las elecciones, durante las que han denunciado que se produjeron irregularidades y fraude y han pedido a la comunidad internacional que tampoco reconozca la reelección de Magufuli. Además, habían convocado a la población a manifestarse este lunes.



En un comunicado, ACT-Wazalendo ha precisado que los detenidos han sido imputados por "delitos de terrorismo", por lo que no podrán salir en libertad bajo fianza y ha denunciado que también podrían ser detenidos dos de sus integrantes. Además, ha recordado que su vicesecretario general sigue detenido en Zanzíbar junto con decenas de miembros de la formación y que su candidato a la Presidencia del archipiélago, Seif Sharif Hamad, ha tenido que comparecer nuevamente este lunes ante la Policía tras su arresto el jueves.



LLAMAMIENTO A MANIFESTARSE



"No permitiremos que el régimen represivo e ilegítimo de John Magufuli nos prive de nuestro derecho de manifestarnos pacíficamente por el retorno de la democracia a Tanzania", ha defendido la formación opositora que lidera Kabwe.



"No nos dejaremos disuadir e intensificaremos nuestros esfuerzos para exigir nuevas elecciones gestionadas por un grupo independientes de líderes africanos", ha añadido el partido en un comunicado. En este sentido, ha precisado que ya han comenzado a movilizarse para "nuevas protestas para demostrar visiblemente que este 'gobierno' no ha sido elegido por la mayoría".



Además, han pedido a los aliados regionales e internacionales de Tanzania que condenen al Gobierno por su "conducta tiránica" y le pidan que trabaje con la oposición y la sociedad civil "para celebrar nuevas elecciones". "La voz del pueblo será escuchada. No remitiremos en nuestra lucha para restaurar la democracia en nuestra tierra", ha recalcado el ACT-Wazalendo.



Por otra parte, el embajador estadounidense en Tanzania, Donald J. Wright, ha reconocido que las informaciones sobre el arresto de opositores son "extremadamente preocupantes". "Insto al Gobierno a garantizar la seguridad de todos los líderes opositores, cesar estos arrestos selectivos, liberar a los detenidos, restaurar las telecomunicaciones y permitir el debido proceso en virtud de la ley a todos los ciudadanos", ha añadido en un mensaje en Twitter.



Estados Unidos ha expresado sus dudas en torno al proceso electoral en Tanzania. En un comunicado publicado en su Twitter el jueves, la Embajada estadounidense en Tanzania dijo que había tomado nota de que "los partidos de oposición, grupos de la sociedad civil y observadores electorales han formulado denuncias creíbles de un significativo fraude e intimidación" relacionado con los comicios.



El Departamento de Estado estadounidense ha aplaudido a la población por "intentar ejercer su derecho al voto" en las elecciones y ha mostrado su "profunda preocupación" por las "informaciones creíbles sobre irregularidades significativas y generalizadas, la interrupción del servicio de Internet, arrestos y violencia por parte de las fuerzas de seguridad, tanto en Tanzania como en Zanzíbar".



"Estas irregularidades plantean interrogantes sobre el compromiso de Tanzania con los valores democráticos. Si bien la comisión electoral declaró a Magufuli como vencedor el 30 de octubre, seguimos muy preocupados por el impacto de estas irregularidades y la violencia en los resultados", ha manifestado a través de un comunicado.



INVESTIGAR LAS IRREGULARIDADES



En este sentido, ha pedido "contención" a todas las partes y una "resolución pacífica a cualquier disputa". "Solicitamos a las autoridades que investiguen las acusaciones de irregularidades y violencia por parte de las fuerzas de seguridad y que garanticen que todos los actores políticos tienen acceso a las instituciones legales para abordar de forma pacífica las disputas electorales", ha agregado.



El Departamento ha reclamado igualmente al Gobierno que "respete los Derechos Humanos y las libertades de todos, incluida la libertad de expresión y el derecho de asamblea pacífica, y que promuevan la libertad en Internet y garanticen que todos los detenidos durante las protestas cuentan con las garantías en los procedimientos".



"Estados Unidos, en coordinación con nuestros socios, considerará acciones, incluidas restricciones de visados, según sea apropiado, para que los responsables de abusos de los Derechos Humanos e interferencias en el proceso electoral rindan cuentas", ha advertido.



En esta línea, ha hecho hincapié en que "el pueblo tanzano, como la gente de todo el mundo, merece una gobernanza transparente y que rinda cuentas, ser tratado con igualdad ante la ley y contar con la capacidad de ejercer sus derechos sin miedo a la venganza".



"Lograr nuestros objetivos compartidos y mejorar nuestra relación bilateral requiere que se garantice que todos los actores están representados y que pueden ejercer totalmente su papel en la democracia tanzana", ha remachado el Departamento de Estado.



Magufuli, que hizo de la lucha contra la corrupción su principal caballo de batalla, ha sido muy criticado a nivel internacional por la campaña de persecución contra la oposición y las limitaciones a la libertad de prensa y expresión, entre otros.