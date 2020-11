AMP2.- Austria.- Un muerto y varios heridos de gravedad en un "ataque terrorista" en el centro de Viena

Un atacante abatido y uno más detenido



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



Una persona ha muerto y varias han resultado heridas de gravedad, incluido un agente de Policía, en un "ataque terrorista" registrado en el centro de la capital de Austria, Viena, que todavía no ha finalizado, según ha confirmado el Ministerio del Interior del país.



La Policía de Viena ha trasladado que, alrededor de las 20.00 horas, se han registrado varios disparos en el área de Seitenstettengasse, pero actualmente hay seis zonas en las que ha habido disparos. Los atacantes, de los que no se sabe el número exacto, portaban armas largas y uno de ellos ha sido abatido por la Policía.



La cartera de Interior, que ha urgido a los residentes a permanecer en sus domicilios, ha confirmado la información sobre el agente de Policía herido y ha trasladado que, por el momento, se ha detenido a una persona.



Según la agencia de noticias austriaca APA, hay 15 personas heridas en hospitales.



Previamente, la Policía, que ha acordonado el centro de la ciudad, había informado de un tiroteo registrado en la zona. El cuerpo ha resaltado a través de su cuenta en la red social Twitter que "se han registrado disparos" en el centro de la ciudad, antes de agregar que "hay heridos".



"Manténganse alejados de todos los espacios públicos o el transporte público. No comparta vídeos o fotografías", ha manifestado, pidiendo que, en su lugar, los ciudadanos compartan ese tipo de material en una web que han habilitado. Además, ha comunicado que el transporte público no para en la zona "hasta nuevo aviso".



Minutos antes, la Policía había informado sobre una "gran operación" en el centro de la ciudad. Medios locales han recogido que el tiroteo habría tenido lugar cerca de una sinagoga, si bien por el momento no hay confirmación oficial sobre este extremo.



El presidente de la comunidad israelí en Viena, Oskar Deutsch, ha dicho que no puede confirmar si la sinagoga ha sido objetivo del ataque, antes de destacar que el templo "llevaba cerrado varias horas". "No hay gente dentro", ha destacado, según el diario 'Der Standard'.