Al Qaeda pide "matar a todo aquel que insulte a Mahoma"

Rabat, 2 nov (EFE).- La organización Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) exhortó hoy a los musulmanes a "matar a cualquier persona que insulte a Mahoma", en un comunicado referido a la actual crisis de las caricaturas y a la polémica suscitada con Francia desde varios países islámicos.

En su "agencia" Al Andalus, órgano en internet donde siempre emite sus comunicados, AQMI considera que el boicot comercial que está en curso en varios países musulmanes contra productos franceses "no es suficiente" y hay que responder con "dureza".

"No hay que pedir el permiso de nadie para matar a quien insulta al profeta", afirman, y reproducen las palabras de un "hadiz" (frases atribuidas a Mahoma), una especie de ley del talión que dice: "Venganza (por), venganza; sangre (por) sangre; destrucción (por), destrucción".

El comunicado pregunta de forma retórica al presidente francés Emmanuel Macron -que defendió las caricaturas sobre Mahoma- si cree que es posible atentar a los sentimientos de 2.000 millones de musulmanes "y salir impune".

Asimismo, hace alusiones al pasado colonial de Francia en Argelia, uno de los símbolos más poderosos en el discurso anticolonialista, al que Al Qaeda se ha acercado últimamente.

El comunicado no hace referencia a ninguno de los atentados concretos perpetrados en Francia en los últimos días.