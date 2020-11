ACTUALIZA 1-Congreso peruano debate nuevo pedido para destituir a Vizcarra por corrupción

(Actualiza con inicio sesion de Congreso, cita de Vizcarra)

Por Marco Aquino

LIMA, 2 nov (Reuters) - El Congreso peruano comenzó el lunes a debatir si abre un nuevo proceso para destituir al presidente Martín Vizcarra por acusaciones de corrupción, mes y medio después de que se salvara de un intento similar en medio de la pandemia y de un proceso electoral en marcha.

Los miembros del parlamento unicameral dieron inicio a la sesión con la asistencia de algunos legisladores y la mayoría por conexión virtual para evaluar el pedido de un grupo de legisladores que busca un segundo juicio político contra Vizcarra, cuyo mandato culmina a fines de julio del próximo año.

El debate comenzó horas despúes de lo planeado debido a que el Congreso decidió primero debatir y votar sobre un nuevo retiro parcial de los fondos de pensiones privadas, la cual fue aprobado pese a la oposición del Gobierno.

"Estoy seguro que las fuerzas democráticas del Congreso, que son las que priman y las que piensan en el biesnestar de toda la población, no van a caer en el juego de un grupo político que quiere generar casos y desorden", dijo Vizcarra en declaraciones a la televisión estatal tras visitar un centro de salud.

El pedido se produjo tras la publicación de reportes de que Vizcarra supuestamente recibió, cuando fue gobernador de una región del sur del país hace siete años, 2,3 millones de soles (637.000 dólares) en sobornos de dos empresas que ganaron la licitación de obras públicas, algo que el mandatario ha negado.

"No hay absolutamente una prueba de las imputaciones y otra vez intentan desestabilizar, no al gobierno. Un proceso de vacancia desestabiliza al país", afirmó el mandatario Vizcarra.

Para aprobar el inicio de un nuevo proceso de vacancia presidencial por "incapacidad moral", el Congreso debe reunir al menos 52 votos de los 130 miembros de la cámara. Si pasa este filtro, Vizcarra será convocado después para sus descargos.

Luego, si el Congreso encuentra mérito a los cargos, podría aprobar la destitución del presidente con al menos 87 votos. El 18 de septiembre, en el primer intento de destituir a Vizcarra, de 57 años, la vacancia fue apoyada sólo por 32 votos.

Si Vizcarra es destituido, el jefe del Congreso, Manuel Merino, del partido de centro Acción Popular -que tiene la primera minoría en el Legislativo-, asumirá la presidencia.

Vizcarra, que no tiene representantes en el Congreso, afirma que con su destitución se busca aplazar la elección presidencial y legislativa del 11 de abril, que según encuestas es liderada por un exjugador de fútbol, aunque la mayoría dice que aún no sabe por quien votar o que no apoyaría a nadie.

Unos 24 partidos están inscritos ante el jurado electoral para presentar candidaturas a las elecciones generales. El 22 de diciembre es la fecha límite para presentar oficialmente a los postulantes de las fórmulas presidenciales y al Congreso.

La turbulencia política en Perú ocurre cuando los casos de coronavirus bordean los 905.000 y los muertos 34.500, con la mayor tasa de mortalidad en el mundo respecto a sus habitantes. Además, la cuarentena por la pandemia afectó duramente a la economía del país, que caerá este año un 12,7%, según proyecciones.

(Reporte de Marco Aquino; editado por Carlos Serrano y Rodrigo Charme)