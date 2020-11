Actor Eddie Hassell muere tras recibir un disparo en Texas: medios EEUU

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de un carro de la Policía de Dallas, en Baton Rouge, Luisiana, EEUU. 25 de julio de 2016. REUTERS/Jonathan Bachman

2 nov (Reuters) - El actor Eddie Hassell, conocido por sus papeles en la película de 2010 nominada al Oscar "The Kids Are All Right" y el programa de televisión de NBC "Surface", murió luego de recibir un disparo el domingo en Texas, dijeron medios estadounidenses que citaron a su representante.

Hassell recibió un balazo el domingo en la madrugada en lo que pareció ser un robo de auto, aunque el incidente aún se estaba investigando, reportó el sitio web de noticias de entretenimiento Variety.

El New York Times reportó que Hassell recibió el disparo afuera del apartamento de su novia en Grand Prairie, un suburbio de Dallas, alrededor de la 1 de la mañana del domingo.

Su representante dijo al diario que Hassell recibió el balazo en el abdomen y fue trasladado a un hospital cercano, donde murió. Las circunstancias que llevaron al tiroteo no estaban claras inmediatamente.

El actor interpretó a Phil Nance en la serie de ciencia ficción de NBC "Surface", donde actuaba junto a Leighton Meester y Lake Bell y apareció en 10 episodios.

En la película de 2010 "The Kids Are All Right", Hassell interpretó al adolescente Clay.

(Reporte de Kanishka Singh en Bangalore. Editado en español por Lucila Sigal)