Unai Emery: "La situación del Valladolid no es normal"

Unai Emery. EFE/EPA/SEDAT SUNA

Vila-real (Castellón), 1 nov (EFE).- El entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo este sábado que la situación del Real Valladolid, al que se enfrentan este domingo en La Cerámica, no es normal, ya que considera que por juego no debería ocupar la última plaza de la clasificación.

"Hay equipos abajo que no merecen estar ahí. No veo al Valladolid abajo por méritos, creo que están ahí por circunstancias. Me gusta el equipo de Sergio, es un conjunto ordenado, que está muy trabajado y tiene buenos jugadores", dijo Emery.

Además, también apuntó que en Huesca el Valladolid ganaba 0-2 cero y le empataron y ante el Real Madrid "estuvo en el partido". "Es un equipo que nos lo va a poner complicado. Debemos estar centrados en lo que nos va a hacer el Valladolid y ser conscientes de que la clasificación no es la verdad ahora mismo”, indicó.

El entrenador del Villarreal recordó que están jugando muchos partidos y con esa carga de partidos no es fácil estar a tope y llegan las lesiones. "Son contratiempos pero están, por ello en pretemporada trabajas para solventar esos problemas", indicó.

Emery dijo que el delantero Gerard Moreno y el lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán han trabajado bien tras sus problemas físicos, pero deberán valorar el mismo lunes sus opciones de jugar, aunque añadió que cuentan con Pedraza en banda y en ataque tienen alternativas para poder suplirlos. "Si bien es cierto que ellos nos hacen mejores”, apostilló.

“Tenemos que ser muy exigentes con este partido, estamos haciendo las cosas bien, pero debemos mejorar cosas. Estamos bien en defensa, pero queremos mejorar en la faceta ofensiva, sin perder esa seguridad. Queremos tener el balón, queremos tener pegada, pero con llegada y reiteración de esas llegadas al área”, dijo respecto al plan que tiene del encuentro.

Asimismo, Emery espera un partido parecido al que disputaron en Cádiz, pero con algunas diferencias. "Ellos son ordenados, pero quieren tener más el balón, son un equipo que quiere jugar y que cuenta con jugadores que sí quieren asociarse más. Te van a exigir a trabajar la recuperación, mientras que el Cádiz es un equipo más fuerte en la contra, y el Valladolid te va a exigir otras cosas”, relató.

El técnico vasco cree que la clave del encuentro será "encontrar" su mejor nivel. "Y recordando el partido del Valencia, porque debemos mejorar lo que hicimos en ese partido. Tener más presencia en su área y atacar los espacios reducidos con más acierto; y en defensa no dejarles correr y que no tengan opciones de balón parado. Debemos reducir sus opciones de estar cerca de nuestra área", concluyó.